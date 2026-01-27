不是人工智慧支出！CNBC：2025年美國經濟成長最大引擎是「它」

不是人工智慧支出！專家表示，2025年美國經濟成長最大引擎是消費。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多經濟學家和市場參與者認為，人工智慧投資是原本停滯不前美國經濟的救星，不過，MRB Partners美國經濟策略師普拉賈克塔·比德（Prajakta Bhide）1月份的1份報告顯示，消費才是去年美國GDP成長的最關鍵驅動力，.人工智慧相關的資本支出是第2大驅動力。

CNBC報導，人工智慧的蓬勃發展重塑了市場估值，推動了大規模投資和創紀錄的債券發行，用於資助資料中心建設，並對國內生產總值（GDP）產生了重大影響，尤其是在2025年初。這使得許多經濟學家和市場參與者認為，人工智慧投資是拯救原本停滯不前的國內經濟的救星。

然而，比德報告顯示，消費是去年美國GDP成長的最關鍵驅動力，這通常是經濟擴張時期的情況。她表示，人工智慧相關的資本支出是第2大驅動力。

「人工智慧是經濟成長的重要組成部分，但並非全部。有一種說法認為，如果沒有人工智慧領域的資本支出，去年的GDP就會下滑。但這根本不是事實，」比德在接受CNBC採訪時表示。 不過，推動經濟成長的仍然是美國消費者。

比德指出，由於大量高科技設備依賴進口，人工智慧對GDP的貢獻可能比人們預想的要小。 GDP由4個部分組成：消費、投資、政府支出、淨出口。由於GDP衡量的是國內生產毛額，因此進口不計入GDP。

比德發現，如果不考慮進口因素，人工智慧相關組件似乎在2025年第1季至第3季期間平均為實際GDP成長貢獻了約90個基點，即0.9%，略低於同期平均實際GDP成長的40%。

她的研究表明，如果將電腦、週邊設備及零件、半導體及相關設備以及電信設備（均被視為人工智慧相關設備）的實際進口額進行調整，那麼人工智慧相關投資的淨平均貢獻則較小，在40至50個基點之間，約佔第1季至第3季實際GDP成長的20%至25%。

此外，儘管資料中心獲得了大量媒體關注，但比德表示，對軟體和電腦的投資才是人工智慧在 2025 年對 GDP 成長的最重要貢獻。

「儘管人工智慧樂觀情緒的負面衝擊意味著GDP成長面臨風險，但經進口調整後，人工智慧對經濟成長影響的更為現實（也更小）的估計駁斥了美國經濟若沒有人工智慧就會步履維艱的普遍觀點，」比德在1月8日的報告中寫道。

如果沒有人工智慧的蓬勃發展，去年的GDP成長肯定會減少，但進口也會減少，因此，由於強勁的個人消費，整體實際成長仍將保持在1.5%以上，相當可觀。

比德的研究強調了消費支出作為經濟擴張重要支柱的作用。展望未來，她預計儘管收入成長放緩，且美國高收入人群的財富集中度上升，但2026年消費仍將保持強勁勢頭。

比德預計，今年的經濟成長還將受益於人工智慧領域的進一步投資、聯準會的降息以及美國失業率的穩定（而失業率的穩定得益於移民數量的銳減）。她將繼續密切關注季度生產力統計數據和就業成長速度。

