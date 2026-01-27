自由電子報
川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

2026/01/27 07:42

圖為南韓總統李在明。（美聯社資料照）圖為南韓總統李在明。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週一（26日）突宣布，因南韓國會沒有履行與美國達成的貿易協議，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%。消息一出震動南韓，南韓總統府青瓦台也立即宣布，27日將召開緊急會議，並決定派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國。

綜合韓媒報導，川普宣布對南韓商品加徵關稅，今上午青瓦台對此事緊急發表聲明表示，美國政府尚未就此事發出正式通知或做出詳細解釋。青瓦台發言人辦公室也發布公告表示，計劃於今天召開應對措施會議，由政策司司長主持，相關部門人員參加。

青瓦台隨後宣布，目前正在加拿大的產業通商部長官金正官計劃近期訪問美國，與美國商務部長盧特尼克討論相關事宜。

川普26日在Truth Social宣布，南韓國會沒有遵守韓美之間的協議，因此對南韓汽車、木材、藥品和所有其他商品的互惠關稅從15%提高到25%。

相關新聞：痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

