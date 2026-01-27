美股收盤》科技巨頭財報週！道瓊漲313點 台積電ADR走跌

週一美股多上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕本週即將公布一系列大型公司財報，投資人並關注國際政治局勢，及應對美國聯準會的利率政策，週一標普500指數和那斯達克指數連續第4個交易日上漲，漲幅分別為0.5%、0.43%，道瓊工業指數上漲313.69點、0.64%，費城半導體指數則下跌0.39%，台積電ADR跌2.16美元、0.65%，收在332.71美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週末威脅，如果加拿大與中國達成貿易協議，美國將對加拿大進口商品徵收100%關稅。加拿大總理卡尼回應，「無意」與北京達成自由貿易協議。

由於投資人在政治和財政風險上升的情況下尋求避險，金價創下歷史新高，一度超過每盎司5100美元。

此外，蘋果、Meta、微軟和特斯拉本週公布季度業績，將對人工智慧熱潮推動的股市上漲行情進行關鍵性考驗。週一蘋果上漲2.97%表現突出，Meta上漲2.06%，微軟上漲0.93%，特斯拉下跌3.09%。

道瓊工業指數上漲313.69點，或0.64%，收在49412.40點。

標準普爾500指數上漲34.62點，或0.50%，收在6950.23點。

那斯達克指數上漲100.11點，或0.43%，收在23601.36點。

費城半導體指數下跌30.88點，或0.39%，收在7927.04點。

