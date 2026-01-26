智利櫻桃價格又降20％ 整體品質與果肉狀況商販這麼說

本週智利櫻桃價格持續走低，許多批次的價格較上週下降了約20%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕本週智利櫻桃價格持續走低。目前市面上主要品種為Kordia和Regina，Lapins和Sweetheart的供應量較少。許多批次的價格較上週下降了約20%。

目前，Regina雙拼裝（2J）的參考價格約為約合每盒28美元（台幣880元），而2.5公斤裝的Kordia雙拼裝（2J）的價格約約合每盒17美元（台幣535元）。實際成交價格會因品牌和果實品質而異。

商販指出，近期到貨的櫻桃中優質櫻桃的比例相對較低。加之零售銷售疲軟，導致櫻桃價格持續下跌。

另一些商販則反映，本季櫻桃整體品質不如去年，部分批次的櫻桃果肉不夠緊實。由於春節前的採購高峰期尚未到來，市場交易依然低迷。

紐西蘭櫻桃供應量有限，2公斤裝（3J）的參考價格約每箱49美元（台幣1542元）。澳洲櫻桃的到貨量也很小，貿易商反映其品質參差不齊。高品質的櫻桃價格較高，銷售迅速，而品質較低的櫻桃則銷售緩慢。

