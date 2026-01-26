00947規模暴增81.7％ ETF年度最大黑馬

投信表示，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體次族群輪番上漲，使得台股驚驚漲、相關ETF表現亮眼。（圖為資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股驚驚漲，大盤牛氣沖天！法人表示，根據CMoney統計至1/23止，今年以來，00947台新臺灣IC設計ETF，「股價漲幅」高達21.01%，漲勢驚人；其中，若從「規模」來看，00947今年初以來規飆升81.7%；換言之，00947為台股ETF中，股價漲幅、規模，雙雙一馬當先的高人氣ETF。

受到台股年前買氣噴發影響，電子股輪動行情不斷；大盤指數由半導體「大二哥」聯發科領軍上攻，最高來到3萬2184.38點，再創歷史新高。投信機構表示，台股半導體類股漲勢遍地開花，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體次族群輪番上漲，使得台股驚驚漲，也帶動相關台股半導體相關ETF表現亮眼。

其中，規模年至今增幅最高的00947台新臺灣IC設計ETF，由聯發科及記憶體族群帶動，早盤上漲逾3%，再度拿下台股ETF漲幅之冠。

對此，00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，過往投資人對於IC設計龍頭聯發科的印象，多停留在手機晶片，但近期聯發科的AI客製化晶片（ASIC）頻頻傳出好消息，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，業務轉趨樂觀，除2026年獲利有望上修之外，2027年獲利的成長性強勁可期。

台新投信表示，00947追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，靈活的選股邏輯讓00947涵蓋近期熱門話題股，從聯發科、台達電等權值股外，因選股邏輯還包含了記憶體IC設計，熱門記憶體個股也是00947的座上賓。

觀察00947 1月23日的投資組合，權重占比5%以上的成分股有群聯10.9%、華邦電10.4%、南亞科10.3%、台達電9.1%、聯發科8.9%、信驊8.3%及創意7.7%，囊括市場話題個股，也因為指數的篩選彈性及年至今逾兩成的漲幅傲視主被動台股ETF的亮眼表現，使00947規模急速增加，年至今已經增加81.7%，居全台股ETF規模成長之冠。

台新投信建議，2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級週期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，若投資人現階段想布局台股，卻擔心相關個股風險太高，可優先鎖定績優台股IC設計或半導體ETF，透過被動指數參與，更能穩健掌握AI長線升浪下的台股多頭機遇。

