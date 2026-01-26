雷虎向副總統蕭美琴展示無人機海空應用國防戰略方案

副總統蕭美琴今天下午前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創），實地了解台灣無人機產業最新發展，雷虎（8033）科技總經理蘇聖傑親自向蕭美琴介紹BLUE UAS FPV無人機及光纖抗干擾，以及海空AI群飛不對稱戰力等新產品與關鍵技術。（雷虎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕副總統蕭美琴今天下午前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創），實地了解台灣無人機產業最新發展，雷虎（8033）科技總經理蘇聖傑親自向蕭美琴介紹BLUE UAS FPV無人機及光纖抗干擾，以及海空AI群飛不對稱戰力等新產品與關鍵技術。

蕭美琴今天在嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、蔡易餘，以及國安會、經濟部、工研院、金屬中心與無人機海外聯盟等官員陪同下，前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創）實地了解台灣無人機產業最新發展。

雷虎向蕭美琴展示雷虎去年最新取得美國國防部認證 Blue UAS OVERKILL FPV系列產品，該系列採模組化架構，可快速整合任務載荷、通訊、導引與飛控系統。

同時說明雷虎已經和美國無人機AI大廠Auterion 完成多機群飛實機展示，透過AI與群飛控制技術，驗證多機協同、任務分工及集中打擊能力，可提供給國軍無人機標案及最優規的作戰需求。

在抗干擾無人機技術方面，雷虎同步展出自主研發的OVERKILL Fiber Optic FPV「光纖無人機系統」，雷虎使用台灣唯一自製的光纖，距離可達10公里以上及自行設計的光纖轉換器，搭配高畫質高解析度的鏡頭可以提供1K至4K的畫質。

面對複雜的電磁干擾與反制環境，該系統以光纖鏈路為核心可提升操控穩定度與影像回傳可靠性，雷虎OVERKILL Fiber Optic FPV具備高度抗干擾特性。

蘇聖傑亦介紹雷虎與Parrot 合作一款翼展2公尺「STRIKER」 固定翼平台，搭載 EO/IR 光電酬載並搭配高整合度自動 AI 飛控系統，強化中長距離60公里以上一次性打擊及快速部署能力。

最後介紹雷虎已具備六艘海鯊號 SEASHARK USV無人快艇群游控制，可執行巡邏、偵搜及自殺性等多元任務，與空中無人機形成戰術互補，布局海空一體化無人載具應用，提供更完整的不對稱國防戰略解決方案。

