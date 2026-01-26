黃仁勳兌現承諾 稱張忠謀會很高興！因輝達將成台積電最大客戶 晶片產業格局正改變

黃仁勳（右2）表示，張忠謀（左）會很高興知道輝達現在是台積電最大的客戶。（資料照，記者廖振輝攝）

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，幾十年前，輝達執行長黃仁勳第一次見到台積電創辦人張忠謀時，告訴張忠謀。有一天，輝達將成為這家晶片代工廠最大的客戶。

黃仁勳長在最近的一次播客節目中被問及此事，而這項承諾預計將在今年實現。

根據分析師的估計和黃仁勳本人的說法，輝達今年將成為台積電最大的客戶。據信，該公司目前是台積電最大的客戶，主要為其生產iPhone的A系列晶片和PC及伺服器的M系列晶片。

取代蘋果、成為台積電最大的客戶，輝達此次角色互換將標誌著半導體產業的根本性轉變，反映出輝達在人工智慧基礎設施建設中日益增長的重要性。

黃仁勳在本月發布的播客節目中表示，這種產業轉變已經發生。黃仁勳表示：Morris （張忠謀）會很高興知道輝達現在是台積電最大的客戶，黃並補充說他個人對這一里程碑感到非常高興。

Creative Strategies首席分析師巴賈林（Ben Bajarin）預測，輝達今年將從台積電獲得330億美元的收入，約佔這家晶片代工廠總收入的22%。相較之下，蘋果預計將從台積電獲得約270億美元的收入，約佔台積電總收入的18%。

巴賈林說：「這種情況的規模發生了巨大變化」。「幾年前，你就能看出輝達對台積電的產能需求有多大。」

輝達和台積電拒絕置評。蘋果公司未回應置評請求。

台積電並未透露其522家客戶的排名，但該公司在3月份曾表示，其前十大客戶貢獻了公司76%的淨收入，並補充說，當時最大的客戶貢獻了22%的淨收入，第二大客戶貢獻了12%的淨收入。

輝達的影響在晶片代工廠的財務報表中顯而易見。台積電的高效能運算（HPC）業務，包括輝達的AI晶片，佔其本月初公佈的第四季淨收入的55% 。這一比例高於2022年的40%，而2022年正是隨著OpenAI的ChatGPT發布，人工智慧熱潮拉開序幕的那一年。目前由輝達主導的AI加速器業務，在台積電2025年的總銷售額中佔接近10%。

輝達的銷售額正快速成長，成長率超過了蘋果。輝達預計將於2月公佈其2026財年（截至本月）的業績，預計銷售額將成長66%，達到2130億美元。相較之下，蘋果在截至去年9月的2025財年的銷售額成長率為6.4%。

此外，輝達的人工智慧晶片比蘋果生產的晶片更大、更複雜，這意味著它們的成本更高。

台積電最新季度業績顯示，人工智慧晶片的需求正在重塑公司的業務模式。公司高層表示，他們正在考慮增加對其他工廠的投資，但目前行動謹慎。

台積電公佈的12月季度淨營收為337.3億美元，年增21%，預計全年銷售額將成長30%。這一強勁的業績預期主要得益於台積電在人工智慧晶片領域的成功，該公司預計到2029年，人工智慧晶片業務的複合年增長率將維持在50%左右。

台積電表示，計劃今年在資本支出方面投入高達560億美元，並預計為了滿足人工智慧的需求，還將增加這筆支出。該公司補充說，今年的投資將於2028年投入使用。不過，對於長達五年的長期預測，台積電仍保持保守態度。

