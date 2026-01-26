台灣紡織8業者揮軍紐約 3天登展拚3774萬元商機

紡拓會指出，8家台灣業者在3天展期吸引大約200人次買主造訪展位。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為了強化我國紡織業者出口能量，本月組團前往紐約參加「2026年美國成衣布料及輔料展覽」，8家台灣業者在3天展期吸引大約200人次買主造訪展位，預估創造的商機規模上看120萬美元（約新台幣3774萬元）。

紡拓會指出，此次展覽計有來自18個國家、287家廠商參展，展出3日吸引超過3300位買主參觀，涵蓋美國前段品牌、零售商、批發商、自有品牌、成衣與配件製造商，以及時尚設計公司。其中包括Macy’s、Target、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Walmart、Aerie和Calvin Klein等國際知名品牌與零售商，顯示展會具備高度市場關注度與採購能量。

請繼續往下閱讀...

紡拓會觀察，本屆展會呈現強勁的國際參展陣容，包括孟加拉、韓國、台灣、烏茲別克及墨西哥等國家館展商與專業採購專區齊聚一堂，充分展現全球供應鏈的多元化趨勢。經統計，此次揮軍美國參展的台灣廠商包括帛諦、富豐、東肯、崑洲、喜思、富兒、榮業、尊貿，展示涵蓋流行性布料、機能性布料、成衣、配件等多樣化產品，展現我國紡織產業的卓越創新與品質。

紡拓會認為，美國紐約的成衣布料及輔料展覽，為美國東岸最具規模的紡織成衣專業展，亦是我國紡織業者開拓美國紡織品市場的重要平台。將持續組團參加2026年7月29日至31日舉辦的夏季展會，期盼攜手更多台灣紡織業者實現更多商業合作，開拓國際市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法