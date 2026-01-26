自由電子報
鴻海集團AI續強 工業富聯輪值CEO拍板雙向發力

2026/01/26 20:42

工業富聯輪值CEO劉宗拍板，2026年公司要從「運營」與「技術」兩個層面雙向發力。（工業富聯提供）工業富聯輪值CEO劉宗拍板，2026年公司要從「運營」與「技術」兩個層面雙向發力。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下工業富聯近年伴隨著集團發展路線，著重於AI伺服器領域的發展，該公司董事長鄭弘孟在內部活動定調，2026年將持續強化鞏固「技術力、製造力、加工力、整合力」四大核心優勢，此外，輪值CEO劉宗長也拍板，要從「運營」與「技術」兩個層面雙向發力，藉由AI推動公司的全球業務版圖展翅高飛。

劉宗長觀察，AI技術革命目前正值加速發展的週期，相關基礎設施投資力道持續加大，帶動各個領域的應用落地，對於推動生產力與社會經濟方面，已經形成良性循環。在AI時代，傳統製造模式難以滿足產業需求，工業富聯敲定「AI makes AI（AI製造AI）」的戰略，以AI技術重新建構製造體系，鎖定AI應用與基礎設施需要的關鍵產品。

工業富聯看好AI基礎設施正從以往的個別建設模式，朝著系統性工程的方向演進，今年目標更加深入地整合AI技術與智慧製造實力，攜手產業夥伴推動新品走向穩定量產。此外，公司在ESG （環境、社會、公司治理）領域所獲得的評級也穩步提升，鞏固產業領先地位，未來會透過供應鏈韌性安全、生產效率最佳化，推動旗下人才能與公司共同轉型，確保員工具備企業認同感。

鄭弘孟則指出，產業會在AI與智慧製造體系的發展過程中共同進化，企業之間的競爭重點也會轉移至技術的整合層面。儘管2025年外部環境複雜多變，工業富聯仍在營運上邁入跨越式成長的關鍵階段。

鄭弘孟強調，工業富聯營運目標一季比一季更好，今年會繼續以AI算力產業鏈作為深化佈局的主軸，優化世界各地的產能與資源，進一步協同供應鏈，以強化核心業務的市場競爭力，在新一輪AI浪潮當中「一馬當先、馬到成功」。

