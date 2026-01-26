三星搶台積電的高通訂單 外媒曝機會增加了

一份最新報告顯示，三星2奈米GAA製程的良率正趨於穩定。隨著來自各客戶的訂單不斷增加，該業務明年可望實現盈利。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年可能是三星及其晶圓代工業務的轉捩點，一份最新報告顯示，該公司2奈米GAA製程的良率正趨於穩定。隨著來自各客戶的訂單不斷增加，該業務明年可望實現盈利。

wccftech報導，由於台積電的產能已接近極限，包括高通在內的許多客戶都將三星視為可行的替代方案。憑藉三星目前的進展，這家晶片製造商成功向其新的晶圓代工合作夥伴下單的可能性正在增加。

請繼續往下閱讀...

韓國朝鮮日報指出，KB證券研究主管金東元（音譯，Kim Dong-won）預測，三星晶圓代工業務將於2027年實現盈利，三星預計將獲得高達690億美元的營業利潤。鑑於半導體產業整體獲利下滑，三星成功避免從2022年開始的財務危機。

分析師指出，三星2025年虧損高達7兆韓元，但預計明年將全面扭虧為盈，這得益於其2奈米GAA製程良率的提升以及4奈米和8奈米製程（被認為利潤豐厚）產能的提高。當然，值得注意的是，三星能否從高通獲得訂單並實現盈利，這在很大程度上取決於其美國德州泰勒工廠的運作情況。

為了降低代工成本，高通可能會選擇台積電的2奈米 N2P製程來量產驍龍8 Elite Gen 6 Pro，而標準版的驍龍8 Elite Gen 6則可能採用三星的2奈米 GAA製程。

據估計，三星已在美工廠投資超過370億美元，並計劃於3月在美國啟動EUV測試業務 ，以完成從4奈米流程向2奈米GAA過程的過渡。其下一代曝光技術已吸引了超微等公司的關注，隨著驍龍8 Elite Gen 5的設計工作完成，高通可能緊隨其後。即使高通目前不打算在2026年初下單，但隨著驍龍8 Elite Gen 6 Pro和驍龍8 Elite Gen 6的推出，其計劃也可能會改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法