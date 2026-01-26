5款保值率最高的SUV 4日系1韓車入列 5年後轉售高達逾6成價

豐田C-HR在SUV市場擁有極高的保值率，五年後仍能維持69.4%的轉售價值。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕選擇一款保值率高的SUV意味著您在出售或置換時能獲得更多收益，從而降低整體擁有成本。無論您是喜歡每隔幾年就購買新車，還是希望保持選擇的靈活性，選擇一款保值率高的SUV都能讓您的投資物有所值。Gobankingrates介紹五款保值率最高的SUV。

1. 豐田C-HR

豐田C-HR在SUV市場擁有極高的保值率，五年後仍能維持69.4%的轉售價值。豐田汽車一貫以耐用性和可靠性著稱，這也是其保值率高的重要原因。此外，豐田汽車的維護成本低、燃油效率高，使其更具吸引力。如果您正在尋找一款保值率高的SUV，ToyotaC-HR絕對是您的理想之選。

2. 速霸陸 Crosstrek

Subaru Crosstrek其五年保值可達原購車價格的66.4%。與豐田一樣，Subaru以其耐用性和可靠性著稱，尤其是在四輪驅動車型方面。高市場需求、忠實的客戶群以及先進的配置都為其保值率做出了貢獻。

3. 本田HR-V

本田HR-V在二手車保值率排行榜上排名第三，用戶平均能獲得66.1%的保值率。本田汽車通常擁有較低的用車成本，包括經濟實惠的日常維護費用和卓越的品質，幾乎無需保養。再加上良好的燃油經濟性和耐用性，本田HR-V在二手車保值率方面表現出色也就不足為奇了。

4. 馬自達CX-3

排名第四的是馬自達CX-3。這款SUV五年後的保值約為原購車價格的61.9%。馬自達汽車擁有經典永恆的設計、卓越的安全性能和一流的動力系統。憑藉著穩定的市場需求和可靠性，馬自達CX-3的需求量一直很穩定，這也造就了其較高的保值率。

5. 現代Venue

雖然現代汽車的可靠性評級不如其他四個汽車品牌，但Venue在二手車市場上的保值率卻很高。現代汽車提供優質的保固服務和實惠的購車價格，使其成為預算有限的購車者的理想選擇。憑藉低於平均的折舊率、實用的功能和經濟的用車成本，Venue在二手車市場的平均保值率約為原價的61.3%。

