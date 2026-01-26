土方之亂 營建業不反對管制 但需有配套

營建業認為，現階段營建產業所面臨的核心問題，並非政策理念本身，土方之亂主因是現階段缺乏可即時執行的最終處理場與過渡機制。（業者提供）

〔記者徐義平／台北報導〕針對土方之亂，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶表示，業界全面支持國家政策方向，包括土方去化管制、流向管理制度及 GPS 定位追蹤措施，並肯定中央政府在制度建構上的努力與用心。

不過，他指出，現階段營建產業所面臨的核心問題，並非政策理念本身，而是缺乏可即時執行的最終處理場與過渡機制，導致營建工程全面停工，已對產業造成實質且持續擴大的損害。

針對內政部國土署近期積極研議台北港、台中港、高雄港等土方去化方案，吳國寶認為，屬中長期方向，短期內無法解決眼前的停工危機，而且截至目前，地方政府尚未接獲任何中央正式公文，授權最終處理場或替代方案進行實質作為。

世界不動產協進會理事長張麗莉指出，即便建案地下室開挖深度達七、八層，實際土方內容多為表土夾雜少量雜質，其餘大多屬可再利用土石資源；然而現行制度卻將所有地下室開挖土石一律視為垃圾清運，導致垃圾掩埋場容量迅速耗盡，往往僅能承接三、四個案件即告滿載，連帶使其他合法、正常推動中的工程被迫停擺。

張麗莉強調，營建業並非主張暫緩政策，也不是反對管制，更不希望因產業反彈而回到「不禁、不管」的狀態；同時，也不認同對違規行為寬鬆以對。

她認為，既然政策目的是保護環境、守護國土與河川，就更應針對進行中、合法開發、具公共安全風險且已落實自主管理的工地，提出明確且階段性的配套方案。

