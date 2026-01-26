Costco熟食區從何下手 13件理想之選一次看

Costco熟食區提供各種便捷的選擇：食品美味可口，絕非過度加工或口感寡淡；高品質的熟食肉類和奶酪，價格卻比大多數超市都實惠；而且所有食物分量都很足。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕來到的Costco熟食區，不少人立刻疑惑「我該從哪裡下手呢？」。面對琳瑯滿目的三明治、種類繁多的預製餐點和人氣零食，尤其是在所有商品都是大包裝的情況下，很難分辨哪些才是真正值得購買的。

Costco熟食區提供各種便捷的選擇：食品美味可口，絕非過度加工或口感寡淡；高品質的熟食肉類和奶酪，價格卻比大多數超市都實惠；而且所有食物分量都很足，足夠吃好幾頓。如果您要為一家人準備餐點、舉辦派對、打包大量午餐盒，或者只是想快速準備晚餐而不想從頭開始，Costco熟食區絕對是您的理想之選。

美國一名Costco採購專家推薦熟食區最值得購買的13種商品。

1. Kirkland Signature 新鮮山羊乳酪

這是全店最划算的起司之一。它的質地順滑細膩，略帶酸味，用途非常廣泛。可用它做沾醬，抹在三明治上，撒在沙拉上，或拌入義大利麵或穀物碗裡。在超市裡，同等品質的起司價格至少要翻倍，所以這款起司性價比超高。

2. 檸檬蝦仁雞尾酒搭配雞尾酒醬

這絕對是Costco被嚴重低估的美食妙招。蝦肉飽滿，火候掌握得恰到好處，品質上乘。這道菜非常適合派對，也可以作為高蛋白零食或不想做飯時的簡易開胃菜。

3. 烤雞瑞士捲餅

蔓越莓奶油乳酪是經典口味，一吃就讓我想起以前在後院舉辦的生日派對和家庭聚會。

4. 穀物芹菜沙拉

它營養豐富，味道鮮美，非常適合作為一周簡易午餐的基礎食材。藜麥和保加利亞小麥作為穀物基底，再搭配蔓越莓乾、杏仁片、芹菜、洋蔥和羽衣甘藍。最後淋上蘋果醋油醋汁，將所有食材完美融合。

5. Kirkland Signature 新鮮馬蘇里拉起司

這款馬蘇里拉起司新鮮、口感溫和、奶香濃鬱，而且在冰箱裡保存時間出奇地長。用來做臨時小吃、開胃菜、三明治或快手沙拉。

6. Fratelli Beretta開胃菜

它的品質物超所值，雖然供應情況可能因地區而異，但對於休閒聚會或製作簡易午餐盒三明治來說，它都是絕佳的選擇。

7. Kirkland Signature 雞肉玉米餅湯

它富含蛋白質，味道鮮美，無論是直接享用還是在家稍加調味都一樣美味。

8. Sukhi's 咖哩雞

配上米飯和冰箱裡剩下的蔬菜，就能輕鬆搞定一頓美味又暖心的午餐。它的保質期很長（這對這些經常忘記冰箱裡還有存貨的人來說簡直太棒了），而且冷凍效果也很好。醬汁濃鬱鮮美，加熱後味道也很棒。

9. 格里洛醃黃瓜

這絕對是頂級醃黃瓜，清爽和酸爽的平衡堪稱完美。超大包裝也特別方便。

10. 挪威煙燻鮭魚片配醬汁

大量購買煙熏鮭魚總是明智之舉，因為它非常適合冷凍保存。它包含了多種口味和醬汁，無需額外費力就能營造出特別的氛圍。它非常適合早午餐、工作日早餐、簡易開胃菜或快速補充蛋白質的零食。

11. 凱薩沙拉套裝（含麵包丁）

拉新鮮爽口，分量十足（足夠三四個成年人享用）。

12. 伊薩卡 x 格拉薩橄欖油海鹽鷹嘴豆泥

它融合了兩個知名品牌——伊薩卡鷹嘴豆泥和格拉扎橄欖油——打造出一款口感清新、風味濃鬱、令人愛不釋手的蘸醬。

13. Kirkland Signature 烤牛肉

這款冷切肉味道鮮美，調味恰到好處，非常適合做三明治。把它切碎，和雞蛋一起煎，做成簡單又休閒的牛排煎蛋早午餐。它用途廣泛，美味可口，是優質熟食的典範。

