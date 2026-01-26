聯輔基金會人事窩藏創意私房罪犯？ 經濟部回應了

立委指控經濟部主管單位財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（聯輔基金會）人事涉藏「創意私房」案罪犯。經濟部中企署稍早表示，將進行查證，嚴謹處理，確保處理符合程序與法令。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委指控經濟部主管單位財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（聯輔基金會）人事涉藏「創意私房」案罪犯。經濟部中企署稍早表示，聯輔基金會在得知員工涉及兒少相關犯罪後，已即依內部程序停止聘用，中企署已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，以杜絕類似情事再發生。

國民黨籍立委王鴻薇、羅智強今（26）日召開記者會指出，聯輔基金會總經理葉仁創所安插的人事名單中，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案的高級會員「南橘子」，111年涉犯兒少性剝削犯罪被起訴，113年3月北院判決，但是他卻一直到去年114年才離職，根本就是包庇。

王鴻薇也點名董事會秘書黃靜惠，被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑4個月得易科罰金，經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。

中企署表示，聯輔基金會是依法設立財團法人，其董事長及總經理遴聘與任用，均依相關規定報請行政院核定，並接受董事會及主管機關監督。聯輔基金會重大決策及重要事項，亦須依程序提報董事會及相關監督機制審議，以確保運作符合法令及章程規定。

中企署續說，聯輔基金會人事管理是依其工作規則及相關規範辦理，對於員工涉及重大違反法令或不當行為之情形，得依規定採取停職、終止聘用等必要人事處置。聯輔基金會在得知員工涉及兒少相關犯罪後，已即依內部程序啟動約談並停止聘用。中企署已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，落實內部考核與操守規範，杜絕類似情事再次發生。

中企署強調，聯輔基金會核心任務在於協助中小企業提升經營與競爭力，確保公共資源依政策目的妥善運用，是行政機關責無旁貸的責任。對於社會各界對聯輔基金會運作之陳情及建言，均採取積極正面態度，在接獲相關資料後，已立即指示聯輔基金會配合提供完整說明，並依權責進行必要得查核作業。若查有違法事證，將移送權責機關查處，並對外公布查核情形。

