鈺齊去年每股賺6.05元 第2季產銷規模將再擴大

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋廠鈺齊（9802）今日公佈2025年第4季合併營收為45.75億元，年增4.26%；第4季稅後淨利3.6億元、每股盈餘1.79元，為去年全年單季最高。

累計2025年全年合併營收為172.95億元，年增18.36%，創歷史次高；稅後淨利12.13億元、每股盈餘6.05元，略低於2024全年，主要係業外匯兌評價影響數所致，還原後的本業每股盈餘表現，2024年約為5.96元，2025年則約為6.43元，本業獲利能力實質提升。

鈺齊表示，集團量產代工客戶家數已逾50家，其中前3大佔比已逾5成，前10大佔比 已逾8成，前20大佔比則逾9成，集團多品牌接單的營運策略主軸不變。

各國產值比重，2025年度越南、柬埔寨、中國及印尼佔比分別為65.86%、21.45%、12.51%及0.18%；各銷售地區（品牌客戶指定目的地）的營收佔比，2025 年仍是大歐洲地區為主，佔43.14%；大美洲地區次之，佔38.72%（其中美國佔29.06%），大亞洲地區比重為17.01%。

鈺齊表示，美國進口關稅政策無疑是2025年全球經濟版圖中最不確定性的變數之一，影響層面甚廣，尤其是在第2季陸續接單，而交期在第3季的產銷表現。

然而，隨著關稅議題之陸續明朗化，雖然產經情勢或將存在若干不確性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶的下單動能亦見回穩增溫，正向看待未來產銷趨勢。

鈺齊自2024年中以來，便加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區亦已於2025下半年陸續量產試作，且為滿足客戶需求進而提供更為穩固的具體基礎與承諾，預計今年第2季度將再積極提升產銷規模。

展望未來，集團除持續深化與既有國際品牌之合作關係以外，將加強開發引進新國際知名品牌，近期已漸顯成效，且在新產能持穩擴增之下，將可為整體營運增添成長動能，並同步為集團長期穩健發展奠定堅實基礎。

