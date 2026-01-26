技嘉揮軍日本大阪展會 子公司技鋼AI新品搶市

技嘉今天表示，子公司技鋼科技目標成為高效能運算與資料中心解決方案的領導者。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）今天表示，子公司技鋼科技目標成為高效能運算與資料中心解決方案的領導者，今日正式宣布推出搭載輝達（NVIDIA）GB200 NVL4 平台的新世代AI與HPC伺服器，鎖定規模 AI 訓練、推論與高效能運算（HPC）需求，並將於日本大阪「SCA/HPC Asia 2026 」展會期間首度亮相，展現集團在「AI工廠」與高密度運算架構上的最新研發成果。

技嘉指出，技鋼此次釋出的伺服器新品已獲日本理化學研究所計算科學研究中心（R-CCS）採用，導入其新一代「量子－HPC 融合平台」計畫，並納入日本旗艦級超級電腦後繼系統 「FugakuNEXT」的研發架構之中。該平台整合技嘉伺服器，並採用輝達「CUDA-Q」軟體平台，支援混合量子與圖形處理器（GPU）的超級運算系統開發，推動結合量子運算與傳統高效能運算的先進科學研究與應用。

此外，技鋼也將於日本大阪展會現場展示「從企業級AI基礎架構到機櫃級資料中心、AI 工廠」的全面部署方案，彰顯公司在全球高階科學運算設施中，作為關鍵硬體供應商的技術實力。集團也看好機器人產業中仍有許多與主機板、控制板相關的應用，是技嘉可以發揮的切入點，將在市場成熟、時機到來時把握機會。

