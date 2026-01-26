國銀房貸增速創近8年新低 建築貸款逼近零成長

中央銀行今日公布去年底全體國銀房貸餘額為11兆5778.52億元，續創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布去年底全體國銀房貸餘額為11兆5778.52億元，續創新高，但年增率4.46%，為連續15個月下滑，且為2017年3月以來新低；另一方面，建築貸款餘額月減159.16億元，年增率0.27％，逼近零成長。

根據央行統計，從2024年9月央行宣布史上最嚴的第七波信用管制措施以來，國銀房貸餘額年增率節節下滑，即使去年12月央行宣布為期一年的總量管制措施回歸國銀自主管理，仍未扭轉房貸增速持續放緩的趨勢。

央行官員表示，雖然從六都買賣移轉棟數來看，去年12月件數月增25%，年減幅度也收斂至7.2%，不過這主要是年底交屋潮，以及民眾習慣在農曆新年前裝潢新房等季節性因素所致，全年來看，六都買賣移轉棟數26.1萬棟，年減25.5%，創近9年新低，加上價格也出現鬆動，使整體房貸增速趨緩。

官員表示，目前房市以自住、首購族群為主，新青安核貸金額與人數仍維持相當熱度，整體房市從2024年過熱到2025年進入修正、盤整格局。

另外，在政府房市管制措施持續發酵下，近期又出現所謂「土方之亂」，已有許多大型建商暫停購地，已去化手中建案或餘屋為主。

央行統計，去年底建築貸款餘額3兆4474.86億元，較11月減少159.16億元，與去年同期相比，年增幅守住正成長，但也僅0.27%。官員分析，建築貸款餘額年增率於2021年達到近期高鋒後，成長開始趨緩，2023年跌破雙位數成長，隨後加速下滑。去年9月一度轉為負成長，10月小幅回升至0.01%、11月升至0.68%，12月再度滑落至0.27%，顯示整體趨勢仍在下行，並逐步逼近零成長。

