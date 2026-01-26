台灣紡織揮軍美國PGA展 5家業者創造1.7億元商機

紡拓會率領5家台灣紡織業者揮軍美國PGA國際高爾夫用品展。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會近年持續助攻我國業者出口外銷，管理層今天表示，本月已率領5家台灣紡織業者揮軍美國PGA國際高爾夫用品展，展期三天合計約有500人次的買主蒞臨展位，現場接單金額約10萬美元（約新台幣314萬元），後續接單商機規模預估上看550萬美元（約新台幣1.73億元）。

紡拓會觀察，美國是全球最成熟的高爾夫用品消費市場，具備完整的球場體系、品牌通路與專業服務網絡，市場產值超過1020億美元（約新台幣3.2兆元），在全球高爾夫產業中占有關鍵地位。此次台廠參與的PGA展覽，是世界第一的專業高爾夫盛會，吸引來自世界各地約3萬名業內人士參與，匯聚逾1100家知名品牌、製造商和企業，展示高爾夫球具、服裝配件和技術的最新創新成果，是全球高爾夫產業商務交流的核心平台。

紡拓會說，本次籌組的台灣展團共5家業者參加，包括崇耀、匡韋、東肯、源甡及銘朗，產品涵蓋功能性布料、防曬布料、機能外套、襪子、帽子、模擬器等創新產品，展現我國在機能性紡織品及創新設備的多元實力。包括Callaway、HUK、Baure、NVO、Forrester、Dillards、TaylorMade等知名品牌與零售商皆慕名前來參觀洽談。

紡拓會強調，匹克球、網球和板式網球等球拍運動，近年來在美國及全球參與人數持續攀升。因應此趨勢，PGA展也設置相關展區，參展業者包含俱樂部周邊設施及營運解決方案、高爾夫旅遊等，三大展區相輔相成，吸引更多買家與品牌參與，促進跨運動與產業的合作及商機，為強化台灣紡織業外銷力道，將繼續組團參加明年1月舉辦的PGA國際高爾夫用品展。

