聯發科股價兩天漲19％創高 兩大原因其中與台積電有關

隨著聯發科將資源從手機轉向人工智慧晶片，仍有更大的成長空間。（示意圖，聯發科提供）

〔財經頻道／綜合報導〕聯發科股價創下有史以來最大的兩日漲幅，週一股價上漲8.6%，48小時內累計漲幅達19%，並創下歷史新高。

這次聯發科上漲並非憑空而來，投資交易員們對該公司與Google在張量處理單元（TPU）方面日益密切的合作感到興奮不已，TPU 是人工智慧系統的核心技術。

這一漲勢也推動台灣加權指數創下新高。聯發科並非唯一上漲的晶片股，南亞科技和聯電等其他台灣晶片股也紛紛走高。但與這兩家公司不同的是，聯發科因從普通的智慧型手機晶片轉向客製化人工智慧硬體而備受關注，這正是大型投資者目前正在尋找的目標，因為台積電股價高漲已讓投資者不堪重負，無力觸及。

基金經理人因台積電持股達到上限 轉向聯發科

外媒指出，說清楚點，基金經理人並非因為聯發科最近很紅就突然愛上它，而是被「困住了」。台積電的瘋狂上漲讓他們束手無策。自2022年底ChatGPT上市以來，台積電的股價一路飆升，光是本月就再次創下新高。

但由於許多投資組合中台積電的持股已達到上限（目前台積電在MSCI新興市場指數和除日本外亞太指數等指數的佔比接近12%），因此已無剩餘空間。那些單檔持股上限為10%的主動式基金經理人被迫另尋其他投資標的。

那麼他們會去哪裡呢？目前來看，答案是聯發科。這不僅僅關乎與Google的合作，儘管這的確意義重大。

摩根士丹利分析師，包括Charlie Chan在一份報告中表示：「我們看到聯發科人工智慧專用積體電路的巨大潛力。」他們也指出，儘管Google也與博通（Broadcom）關係密切，但隨著聯發科將資源從手機轉向人工智慧晶片，其仍有更大的成長空間。

