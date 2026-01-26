中國「國家隊」不挺股市？過去7個交易日拋售逾2.1兆元股票

多年來中國股市一直靠所謂的「國家隊」在支撐，但上週情況卻出現逆轉。在截至23日的短短7個交易日內，中央匯金持有的ETF共減持了772億美元（新台幣2.4兆元）股票。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來中國股市一直靠所謂的「國家隊」在支撐，他們動用龐大的國家資金來減輕拋售並穩定股價。但《彭博》報導，上週情況卻出現逆轉。中央匯金公司持有的「指數股票型基金」（ETF）出現創紀錄的拋售，形同向市場發出最明確的信號，北京當局不再只是支撐股市，而是積極地抑制漲勢，這與以往的救市策略截然不同。

儘管許多投資人認為，國家隊此次拋售是為了清除科技板塊的過度投機，而非為整個股市降溫，但國家隊從單方面支撐轉向雙向交易的舉動，已開始改變市場行為。彭博產業研究（BI）估計，在截至22日的短短6個交易日內，中央匯金在14支ETF中減持了675億美元（新台幣2.1兆元）。

但丁研究（Dante Research）創辦人陳達（音譯）表示：「如果有足夠多的人關注這個角色（國家隊）的舉動，它的行動足以改變市場預期。」

國家隊透過ETF的拋售行動，恰逢監管機構收緊融資融券規則，顯示他們對火箭和人工智慧（AI）應用等獲利能力尚不明朗行業的快速上漲感到不安。在截至23日的過去1個月，滬深300指數上漲了1.8%，而以晶片股為主的科創板50指數則飆升了16%。

彭博追蹤的數據顯示，由國家隊持有的8支ETF23日又進一步減持97億美元（新台幣3056億元）。

北京誠盛投資管理公司基金經理吳畏表示：「在ETF拋售結束之前還看不到上漲信號，當前為了避免成為眾矢之的，交易國家隊持倉較少的小型股可能是明智之舉，我已放緩瞭交易速度。」

儘管國家隊的交易活動要等到ETF發布季報後才會揭曉，但投資人和分析師正忙於估算國家隊剩餘的資金儲備。根據彭博產業研究，中央匯金自2023年起開始積極投資中國ETF，預計至2025年8月底，其此類資產規模將達到1800億美元（新台幣5.7兆元）。

彭博產業研究分析師冼素君指出：「如此大規模的拋售顯示，中央匯金正積極採取措施，推動過熱板塊的價格回調。」

