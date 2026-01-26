台電配電事故13年減7成 全國饋線完成自動化加速復電

圖為被覆罩型熔絲鏈開關。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電今指出，近年來配電系統改善有成果，配電事故從2012年高峰2萬1019件，下降至去年的6191件，減少7成；此外，全國饋線去年完成自動化建置，透過系統主動偵測並隔離故障區間，大幅提升整體復電效率。

台電今（26）日召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，台電配電處長饒祐禎指出，整體配電事故率從2012年高峰2萬1019件，下降至去年的6191件，減少70.5%，其中，鳥獸及樹木碰觸事故從2012年4073件降至去年1772件，降幅達56.5%。

饒祐禎表示，統計過去經驗，近5成配電事故因外力引起，其中鳥獸碰觸占約4成，爲提升配電系統穩定性、減少停電事故，「事前預防」勝於「事發搶修」，台電針對主要肇因精準打擊，預防措施包括電網強韌、智慧科技巡檢，以及環境防護等3大策略。

電網強韌方面，台電自2023年啟動「配電系統5年升級計畫」，投入334億元加速汰換全國老舊變壓器、線路與開關等硬體設備。

智慧巡檢方面，饒祐禎指出，爲找出潛在故障風險設備，台電採用紅外線熱影像檢測與極低頻電纜檢測，其中，紅外線熱影像檢測是利用熱像儀在「不停電」狀態下掃描線路接點設備，可提早發現過載或接觸不良所致的異常高溫點，去年度已檢測63.6萬處變電箱。

極低頻電纜檢測則是針對地下電纜進行健檢，偵測絕緣層劣化程度，預防性汰換以避免無預警停電，去年已有410萬公尺電纜完成健檢。

除此之外，台電已在去年完成饋線自動化建置，事故發生時可主動偵測並隔離故障點，5分鐘內恢復非故障區間用戶電力，相較於傳統搶修快上10倍，有效提升復電效率。

環境防護方面，饒祐禎指出，穩定供電同時也兼顧環境友善，台電強化樹木修剪及阻斷鳥獸碰觸路徑，至今已完成全台約100萬根電桿被覆化工作，也移植桿上鳥巢、架設友善鳥巢籃，引導鳥類避開觸電危險，並加裝驅鳥器、防鼠及防蛇網、封堵管線縫隙等隔絕鳥獸碰觸電力設備。

