購買新冰箱避免常見陷阱！這些錯誤容易犯

〔財經頻道／綜合報導〕對於那些希望將廚房升級為現代化的消費者，外媒提醒，在選購新冰箱時，不要被花哨的功能、時尚的設計，以及現代科技訴求所迷惑。選購標榜高科技智慧（AI）冰箱的時候，要避免常見的陷阱，以及容易犯的錯誤。

人工智慧早已瞄準餐廳廚房，因此家用冰箱製造商也紛紛推出新產品。像三星這樣的智慧冰箱配備Family Hub，用戶可以使用它的應用程式並發出語音指令。

隨著AI技術的進步，人們很容易被餐廳中最大、最時尚、最具未來感的冰箱所吸引，但事實證明，這並不總是消費者的最好選擇。

美國國立衛生研究院 （NIH）發布一項關於後悔購買家電的研究，發現53%的成年人後悔購買電器。消費者發現，跟上潮流並不能帶來他們所期望的回報。意識到這種陷阱，有助於減少購買後的後悔情緒，從而帶來更滿意的購物體驗。

每個家庭的廚房需求都各不相同。單身人士、已婚夫婦或只有一個孩子的家庭，可能不需要最大尺寸的冰箱。

一位用戶在r/Appliances 版塊發文提醒其他用戶警惕花俏的行銷手段。他提到自己購買了一台 LG Studio 冰箱（介於標準 LG 和 LG Premium 之間的中檔產品），並表示：「LG Studio 就像是給豬塗口紅，感覺和普通的LG冰箱沒什麼區別，只是外觀更漂亮而已。」

在r/homeowners版塊的另一個貼文中，一位用戶詢問智慧冰箱是否值得購買。許多評論者勸他不要浪費錢，其中一位甚至稱自己購買的智慧冰箱是「垃圾」，並表示螢幕在兩年內就壞了，而且大多數應用程式都無法使用。

