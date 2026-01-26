台灣金聯子公司力興與台銀結盟 展開包租代管及信託業務合作

台灣金聯兼力興公司董事長宮文萍（左一）26日與台灣銀行總經理吳佳曉就雙方業務合作契約書互換約文，未來將在包租代管、信託業務互惠交流合作。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯資產管理公司子公司力興公司26日與台灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業的業務合作，這是台灣金聯繼上月與台企銀簽署業務合作備忘錄後，再次締造公公合作的成功案例，尤其台灣金聯在資產管理產業、台銀在金融產業均居龍頭地位，此次雙龍強強聯手、跨域結盟，提供客戶最優質且多元的服務，深具意義。

今日簽約儀式由台灣金聯兼力興董事長宮文萍與台銀總經理吳佳曉共同出席。宮文萍致詞時強調，今年是台灣金聯成立25週年，走過四分之一世紀，經辦的出租案件已達數萬件，目前仍有500多件自有不動產出租中，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；台銀在信託服務方面，透過創新科技優化，以客戶需求為導向，優異的表現多次獲得金管會安養信託獎肯定，其深厚底蘊與卓越實力，相信可為雙方業務合作奠定成功的基石。

宮文萍指出，台灣金聯以全資子公司力興與台銀異業結盟合作，就是以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力；在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案。

宮文萍表示，根據內政部統計，2025年底台灣年滿65歲人口數已占總人口20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，即每4位就有1位年長者，加上地區建物普遍老化，整體居住環境對年長者並不友善，多數年長者居住在自有的無電梯舊公寓，非常不便，常面臨擁有自宅，行動不便又卻欠缺穩定現金流的困擾，若能將房屋委由台灣金聯（兼力興公司）包租代管專業團隊處理，另行租用有電梯的房屋或養生村居住，除可享有房屋租金收入外，也不用擔心出租管理、修繕點交、租約風險等繁瑣問題。

宮文萍強調，台灣金聯推出的包租代管服務相當多元，包租部分，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主亦可保留出租權；另提供代租，協助尋找合適租客或代找適合物件服務。凡有需要民眾，都可找台灣金聯（兼力興公司）洽談，讓房東省心、房客安心、政府放心。

