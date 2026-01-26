全家超商花49元中統一發票1000萬元大獎 獎落這兩家門市

全家便利商店本期（114年11-12月）統一發票特別獎1000萬元開出2組，獎落「全家」淡水新江店、高雄西灣店。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（114年11-12月）統一發票特別獎1000萬元開出2組，獎落「全家」淡水新江店、高雄西灣店。

其中一位幸運兒僅花49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，即幸運中了統一發票千萬大獎；另一位則花費不到200元購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等商品，同樣抱回千萬大獎。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」新竹鐵支店、南州庄頭店，幸運得主均以不到300元購買商品，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元有5位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」屏東昌賢店、三重興富店、中和雙捷店、湖捷店及斗六榮大店，最低僅花費69元購買「全家」人氣鮮食椒麻香蔥雞涼拌麵就幸運中獎；其他幸運兒還有以129元購買Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治及其他食品，就抱走20萬獎金。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出5組，分別獎落五股蓬萊店、土城欣隆店、平鎮台達店、台南新宅店及三重中央店。

中獎發票購買品項包含茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰及高麗菜等商品，幸運得主最低僅花費9元就幸運抱走100萬大獎。

