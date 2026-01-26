太子集團陳志是「習近平私生子」？幫中共綁架異己 最後被蓋鍋抹滅

涉嫌大規模國際詐騙的「太子集團」創辦人陳志（中）今年1月7日被柬埔寨政府逮捕，並將他引渡至中國。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕涉嫌大規模國際詐騙的「太子集團」創辦人陳志於今年1月7日被柬埔寨政府逮捕，並將他引渡至中國。日媒雅虎國際新聞周一（26日）報導，陳志被傳聞是「習近平私生子」，因為「綁架共產黨不喜歡的中國人」而被逮捕。

太子集團在柬埔寨當地被視為一大財閥，但實際上卻是綁架、非法拘禁遊客，強迫他們在被稱為「園區」的設施中撥打詐騙電話。像奴隸一樣被迫勞動的受害者據說多達10萬人。

請繼續往下閱讀...

去年10月，美國司法部將太子集團認定為「世界最大規模的詐騙集團」，同時查扣了高達約2兆日圓的加密貨幣，其真實面貌因此曝光。

陳志出身於福建省連江縣的一個貧困村莊，曾在遊戲公司等處工作，之後在2010至2011年前後，以異常迅速的速度成立了銀行和不動產公司，還擁有金融與政策相關顧問的頭銜。

前《產經新聞》中國總部記者、新聞評論員福島香織（音譯）表示，「由於陳志受到特殊對待，甚至流傳出『他是不是習近平國家主席的私生子』這樣的傳聞」。

事實上，習近平曾長期在福建省任職，從1985年到2002年一直在當地活動。另有傳言稱，陳志是習近平與當地一名女性所生的孩子。

不過日媒也指出，這終究是被「加油添醋」的傳聞而已。但在這起事件中，有一點必須指出的是：太子集團實際上曾與中國政府合作，綁架中共不喜歡的中國異議分子。

福島香織也說：「具體來說，我認識一位熟識的中國漫畫家Lajiao（53歲）。他因為創作揶揄習近平的漫畫，而遭到中國國家安全部的敵視。於是，在2017年，他收到了來自太子集團企劃負責人的邀請，對方以『有工作機會，要不要到金邊接受面試？』」

最終Lajiao並未前往柬埔寨，但在前年5月才得知，那其實是中國政府以綁架為目的的誘騙行動。

一名自稱「艾瑞克」的中國人在澳洲的廣播節目中坦白，表示自己是國家安全部的特工，曾將反中的中國人帶到柬埔寨加以拘禁，之後再遣返回中國本土。他也透露自己隸屬於太子集團，而Lajiao正是目標人物之一。

換言之，陳志等於是替中國政府承接「見不得光」的工作，而令人擔心的，則是那些被送回中國本土之後的下場。

福島香織說：「既然真相已被美國揭露，中國政府應該也無法再對陳志置之不理。決定把他帶回中國，等於是為了防止資訊外洩而蓋鍋。在國內，審判的內容恐怕不會對外公開。」

陳志是否就此背負著中國的黑暗故事，被悄然抹滅呢？爆料的內容在日本「週刊新潮」2026年1月22日中有刊載。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法