輝達台灣總部都計變更通過 李四川：農曆年前簽完合約 六月開工

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市副市長李四川今天下午主持都市計畫委員會，審議北士科T17、T18都計變更，會後出面受訪說，會議討論聚焦放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度，以及車輛進出口設置等重點，並強調簽約時間尊重黃仁勳的決定，一定會在農曆過年前簽完所有合約，希望六月開工。

李四川表示，今天都委會審查變更部分包含放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度，以及是否能夠同意在不影響交通狀況下，就可開闢車輛進出口。道路完成合併後，原有道路面積部分，五公尺移到福國路、五公尺移到士科路，調整後，福國路從四十米變成四十五米、士科路從十五米變成廿米，道路部分應無問題。

不過，他提到，裡面有些文字，委員有提出建議，包括輝達進駐後的產業發展，需要增加說明，建蔽率方面，因為沒有垂直的部分，綠容率無法達成，但是在平面的綠覆率，仍按新規定的八十％，都委會所有委員堅持必須依規辦理，應該還是可以作得到。

至於車輛出入口位置，李四川指出，這部分交給設計時，還要到都設去做審查，在不影響交通為前提，可以讓它去開出入口，會再跟交通局研擬，因為輝達上班時間也許跟一般不太一樣，配合美國時間，如果是在凌晨上下班，影響不大。

是否會在1月29日、30日簽約，他說，簽約最主要還是跟輝達的子公司，還有一些要議價與行政部分要處理，一定會在農曆過年前，把所有合約全部簽訂。關於是否已跟黃仁勳約好時間、帶他去看基地？還是要尊重輝達的決定，在黃到台灣，由他來決定哪一天，然後再進一步規劃，所有活動或該有的計畫，都由輝達決定，市府會配合。

倘若一切順利，動工時間有望提前？李四川強調，上週核定投資計劃書、今天核定變更設計，如果建築師的設計進度能夠盡快，市府一定會盡快做都設審查跟發照，希望六月開工。

