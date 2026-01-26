太景*-KY流感新藥 授權南韓知名藥廠

太景流感新藥授權南韓藥廠Boryung Biopharma。圖為太景*-KY董事長黃國龍。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司太景*-KY（4157）今（26）日公告，旗下抗病毒新藥Pixavir marboxil（TG-1000）正式與南韓知名藥廠Boryung Biopharma簽署商業化授權協議。Boryung Biopharma將獲得Pixavir marboxil在南韓市場的獨家開發與銷售權；太景將依約收取簽約金、里程碑款及上市後銷售權利金。這是繼中國及印度後，Pixavir國際佈局的又一重要里程碑。

太景*-KY表示，目前南韓市場雖有傳統藥物Oseltamivir，對於兒童與青少年而言，傳統藥物需連續服用五日，常面臨依從性不佳的挑戰；能夠單次服用治療藥物的便利性便成為高階市場的指標產品。Pixavir marboxil作為創新作用機轉的核酸內切酶抑制劑，僅需服用一次即可有效抑制病毒，不僅大幅提升用藥便利性，更能解決家長餵藥的難題，有望在既有且持續擴大的市場中，快速成為醫師與家長的首選。

太景*-KY董事長黃國龍表示，「Boryung在南韓呼吸道與感染科領域擁有深厚的通路佈局與行銷實力，是太景將Pixavir marboxil推向南韓市場的最佳夥伴。此次授權不僅驗證了Pixavir的臨床價值，更是太景全球商業化佈局的關鍵拼圖。」

Boryung Biopharma執行長Hong-Du Jang表示，「Pixavir marboxil是一款具突破性的抗病毒療法，憑藉單次給藥的設計，展現出卓越的臨床價值與高度用藥便利性。藉由Boryung Biopharma在呼吸道及傳染性疾病領域的深厚經驗，及完善且強大的商業化能力，我們將全力推動Pixavir marboxil在南韓市場的成功上市。」

太景此次與Boryung Biopharma的結盟是Pixavir marboxil繼授權中國及印度後，全球佈局策略的又一具體實踐。太景將持續推動Pixavir在其他國際市場的商業化進程，致力於極大化該藥的商業價值，充分展現台灣生技研發的創新價值。

