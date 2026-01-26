北市都委會通過輝達T17、T18基地合併 綠覆率80％以上

台北市都委會主委、副市長李四川裁示，輝達T1718基地，綠覆率維持80%以上規定。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市計畫委員會今（26）天下午審議北士科輝達總部T17、T18基地合併案，就產業發展局因應輝達興建需求提出的變更內容及土地使用分區管制，委員們沒有意見，僅就部分文字內容要求修改；會議主席、副市長李四川總結表示，綠覆率仍須達到80%的要求，並就委員們提出「臨道路側均得設置停車場出入口」文字不妥部分進行修正，其餘照案通過。

產發局先報告指出，輝達海外總部希望能仿效美國總部低量體、高建蔽率的方式興建，因此合併T17、T18基地，並配合調整周邊路型及建蔽率、都市設計管制等相關規定，包括廢除兩基地間的15公尺寬計畫道路，並拓寬士科路、福國路，土地使用管制建蔽率調高為70%。

都市設計管制要點部分，臨路側應退縮留設8公尺寬帶狀式開放空間、退縮留設的開放空間下方得進行開挖、解除建築物最大對角線、最大牆面線的限制、臨道路側均得設置停車場出入口、合併後的T1718以全街廓開發。建築師代表提出希望綠覆率從80%降至70%。

委員於會中對產發局放寬部分管制內容如留設空間下方開挖、臨道路側均得設置停車場出入口，以及「配合」調整等文字提出質疑，經產發局一一說明後，李四川總結裁示，綠覆率維持80％以上的要求，其餘依委員意見做文字修正，其餘照案通過。

