五福旅遊去年營收刷新紀錄 今年招募百人、營收拚百億元

2026/01/26 16:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕五福旅行社去年累計營收87.6億元，年增15.8％，刷新紀錄。五福旅遊總經理王哲彥表示，今年預計招募超過100名生力軍，擴展至24家門市，營收目標力拚100億元。

五福旅行社去年累計營收87.6億元，年增15.8％，刷新歷年紀錄；今年營收目標100億元，EPS挑戰10元大關。郵輪方面，由於運能增加，去年參團人次較前一年成長50％，今年預估能成長15％。

五福旅遊總經理王哲彥分析，疫情期間旅行業低迷，疫情之後，2023及2024上半年，在機位供給有限情況下，自由行旅客搶不到機位，旅行社則能掌握機位，因此整體收益較佳。2024下半年開始，機位供給變多，因此2025年開始，有旅行社有營收但無獲利。

王哲彥認為，2026年最大挑戰，是要順利銷售關鍵元件，除了營收也要獲利；團體旅遊佔五福營收95％以上，在自由行普遍情況下，五福將鎖定懶人、小家庭等族群，預期客製小包團將是趨勢。

為此，王哲彥表示，2026年將推出會員分級制度，增加互動並更精準推出符合客戶需求的產品；今年也預計招募逾100名生力軍，並將門市從17間擴至24家，人才鎖定「業務開發」與「旅遊產品規劃」，目前員工數550多人。

觀察今年第一季表現，王哲彥分析，由於農曆過年及連續假期時間長，加上推出符合客源層需求、旅程日數較長的產品，因此團費稍微成長5至8％，日本、東南亞6天行程賣得不錯。

