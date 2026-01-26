台寶延攬哈佛T細胞免疫學權威 TFR研究成果發布於國際期刊

台寶延攬全球頂尖T細胞專家Arlene Sharpe任科學顧問；並與哈佛、BWH合作首項成果登上《Nature Immunology》國際期刊。圖左為台寶董事長郭旭崧、圖右為執行長楊鈞堯。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台寶生醫（6892）今（26）日宣布在調節型T細胞（Treg）領域取得二項重大進展：首先是成功延攬全球T細胞免疫學權威、發現免疫查核點PD-1科學家—現任哈佛大學醫學院教授Arlene Sharpe加入公司的科學顧問團隊；此外公司與Sharpe、Peter Sage二位教授共同主導的台寶、哈佛、布萊根婦女醫院（BWH）三方合作取得重大突破，首項研究成果發表於國際權威期刊《Nature Immunology》（自然免疫學）。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Arlene Sharpe教授長期深耕T細胞免疫調控與免疫檢查點（immune checkpoints）相關研究，對免疫學基礎研究與臨床轉譯發展具深遠影響，先前在台寶與哈佛大學及BWH進行的三方研究合作中，台寶即與Sharpe教授團隊有緊密交流與互動，並在「打造具高度精準性之基因修飾Treg標靶細胞療法，用於自體免疫疾病」方面有共同目標，很榮幸邀請她擔任公司的科學顧問，這不僅是對台寶在Treg研究及發展方向的認同與肯定，也將大幅強化公司的創新研發實力，以及提升在國際市場的信賴與知名度。



此外，台寶生醫與哈佛、BWH的三方合作也傳出好消息。研究團隊運用單細胞轉錄體分析（scRNA-seq）及多種動物模型，針對調節型T細胞穩定性進行深入探討，其中在聚焦該族群的精英部隊—「濾泡調節型T細胞」（T follicular regulatory cell, TFR）的功能維持機制有突破性發現，正式登上國際權威期刊《Nature Immunology》。

楊鈞堯表示，本次研究貢獻登上國際知名期刊獲得肯定後，台寶已與哈佛、BWH達成共識並完成簽署增修三方合約，在既有基礎上擴大合作規模並調整合作模式，台寶得以更深入參與研究計畫推進與技術轉譯。

楊鈞堯指出，公司目前正推進用於預防實體器官移植排斥新藥TRK-001的全球多中心二期臨床試驗收案，是台寶Treg產品線的第一代核心資產，而與哈佛及BWH的合作代表台寶在次世代Treg療法與精準免疫調控策略上的持續深化，將有助完善產品組合與技術護城河。

