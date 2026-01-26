韓半導體製造依賴台廠 去年進口額近8000億元創紀錄新高

SK海力士委託台積電進行先進封裝。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國海關26日公佈數據顯示，去年半導體進口額超越原油，成為韓國最大進口產品，其中從台灣進口的半導體產品年增7%達250億美元（7870.5億台幣），創紀錄新高。

南韓朝鮮日報報導，去年韓國半導體進口775億美元，年增4.9%，而原油進口額753億美元，年減11.8%。原油進口額的下滑主因在於國際原油價格下跌，雖然進口量1.37億噸，僅較前一年減少0.1%，但國際油價平均每桶69.4美元，較前一年的79.6美元，下跌12.8%。

請繼續往下閱讀...

相較之下，人工智慧（AI）驅動的需求爆增，使半導體進口升高。雖然南韓在記憶體領域具有世界級的競爭力，但在對AI、汽車與電力領域至關重要的高效能系統半導體上，嚴重依賴美國的設計、台灣的製造與歐洲的技術。

此外，韓國半導體供應鏈分散海外，導致進出口同步成長。即使晶片是由韓國半導體公司設計、外包台積電與其他公司製造，然後運回韓國，也計入「進口」產品。事實上，南韓去年從台灣進口250億美元半導體，年增7%，創新高紀錄。

成均館大學化工系教授Kwon Suk-jun指出，「SK海力士製造的晶圓會先在台積電進行先進封裝，然後再進口回南韓，台韓兩國的半導體產業在勞動分工系統中緊密交織，更深入的合作勢必導致從台灣的進口量急遽成長」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法