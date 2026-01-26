「文山木柵都更案」今簽約 近4成規劃為社宅

「文山木柵都更案」今簽約，左側15層大樓將規劃有社宅132戶。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕國家住都中心公辦都更案招商案再下一城，臺北市「文山木柵都更案」今舉辦簽約典禮，出資者將捷集團將投資37.89億元，全案預計興建336戶，其中包括社會住宅132戶、社宅占比接近4成，預計2032年完工。

根據國家住都中心資料顯示，該公辦都更案基地座落文山區秀明路一段、木柵路二段與久康街等圍成街廓，緊鄰久康公園，距離捷運環狀線Y3站僅約150公尺面積基地面積近1600坪，預計興建1棟地上26層住宅大樓，以及1棟地上15層的社宅、團體家屋。

提升居住環境為主要任務

內政部政務次長董建宏表示，過去一年台灣整體經濟表現已經超過7%，經濟成長成為亞洲第一。在高度經濟成長之下，提升國人的居住環境更是重要任務。政府積極推動多元取得社會住宅、都市更新以及老宅延壽，讓環境變得更好。

將捷集團林莉婷執行長則指出，其實17年前承接「文山木柵都更案」基地旁的都更案，預期兩個木柵都更案將可以進行更完整的開發，除本基地外，團隊也已取得鄰近9戶私有地主中8戶的同意，未來將朝向全街廓方式開發。

國家住都中心董事長花敬群指出，住都中心過去7年決標18個公辦都更案，今年2026年即將再推出8案公辦都更案招商 ，包含台北市有5案，新北市有2案以及高雄市有1案。

