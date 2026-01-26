台股再創歷史新高 羅明才再發雞排珍奶慶祝

為慶祝台股站穩3萬點大關，台股攻破3萬點，國民黨立委羅明才今天（26日）再度在立法院財委會請吃雞排、喝珍奶。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股續創新高紀錄，為慶祝台股已經站穩3萬點大關，國民黨立委羅明才今天（26日）於立法院財委會再度請吃雞排、喝珍奶，並且還加送金元寶，羅明才當場承諾，台股未來若再衝過4萬點、會再加碼送面膜；金管會主委彭金隆表示，資本市場是經濟的櫥窗，最終仍會反映台灣整體基本面，並期待台灣經濟持續向上發展。

台股今天終場上漲103.01點，收在3萬2064.52點，首度收盤突破3萬2千點大關，改寫歷史收盤新高紀錄。

回顧過去，羅明才曾於2017年5月允諾台股上萬點就要請現場官員及媒體記者吃雞排與珍珠奶茶；接著，第二次是前年2024年7月，因為大盤攻上2萬3千點要慶祝；至於第三次請吃雞排是今天，只隔短短一年半、就攻上3萬點大關。

對此，羅明才今天表示，台灣有兩個龍（隆），一個是央行總裁「楊金龍」，另一個是金管會主委「彭金隆」，現在，我們已經看到股市上了三萬點，新的一年，台股是否維持這個勁道？羅點名，彭金隆的「福氣」、「運氣」都不錯，自從彭擔任金管會主委以來，台股不停漲創新高，也期待待金馬年經濟續拚亮點。

彭金隆表示，金管會不會對股市表現任何預測，不過，作為金融市場的監理機關，期待台灣經濟能持續向上，因為資本市場是經濟的櫥窗；金管會角色在於維持市場秩序、資訊充分揭露與公平交易，資本市場是經濟的櫥窗，最終仍會反映台灣整體基本面。

證交所董事長林修銘指出，台灣的資本市場已充分展現產業在全球的競爭地位，我們的競爭力及角色，短期內難以被取代，尤其，外資持股比重接近48%，顯示國際資金對台灣市場仍具信心，市場也展現充沛的資金動能。

羅明才問，擔不擔心關稅談判對上市櫃公司的影響？林修銘回應，我們還蠻有信心，基本上，從近期台股表現與相關數據，已反映市場給予一定程度的肯定。

