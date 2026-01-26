伊朗去年石油出口量增加 但利潤下降

數據顯示，伊朗去年透過走私出口的石油銷量增加，但因德黑蘭政權處境岌岌可危，實際利潤遭中間商和買家剝削。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》25日報導，儘管美國全面制裁及打擊，但伊朗去年的石油出口量仍有所增長，主要透過「影子船隊」出口到中國，但中間商和買家利用德黑蘭當局岌岌可危的處境漫天喊價，導致德黑蘭實際入帳的利潤大幅下滑。

伊朗2025年的石油出口量超過多年來的最高水準，透過走私主要出口到中國，但參與伊朗石油貿易的各方要求更高的原油處理費，買家也愈來愈常利用德黑蘭當局岌岌可危的處境，以及對石油收入的依賴，以更低的價格獲得受制裁的伊朗石油。這些外部力量深知，除了透過「影子船隊」外，德黑蘭幾乎沒有其他途徑出售受制裁的石油。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）伊朗和能源資深分析師布魯（Gregory Brew）表示，制裁意味著參與伊朗石油貿易的國家不得不設立新的中間商來規避制裁，「每個人都從中分一杯羹」。分析師推估，伊朗去年原油銷售額約為300億美元，其中約3分之2為伊朗的利潤，這比先前的利潤低得多，但具體數字尚不可得。

據了解，伊朗原油價格在2025年初比布蘭特原油低1美元，但年底已下跌至低了8美元。石油收入的下降削弱伊朗的外匯收入，而伊朗依賴外匯收入來支付進口費用，並支撐大幅貶值的貨幣里亞爾。

身為石油輸出國組織（OPEC）創始成員國之一的伊朗，石油日產量約佔全球總產量的3％。本月伊朗爆發示威活動，當局實施網路封鎖，導致OPEC對伊朗石油業的現狀幾乎一無所知，這使得監測產量和維護市場穩定的工作變得更加複雜，令全球能源市場風險加劇。

