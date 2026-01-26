「乖乖」首張金融卡來了 凱基銀Karry數位帳戶「限量」申辦

凱基銀行Karry攜手「乖乖」推出國內首張聯名金融卡。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基銀行今（26）日宣布攜手國民零食品牌「乖乖」，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要是凱基銀行的新戶，透過Karry數位帳戶官網申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，希望讓都市傳說「乖乖」的守護概念，放在皮夾中讓荷包乖乖、錢進生財；若開戶成功且完成指定條件，還有機會獲得松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」。

馬年添財運，但財富增加還不夠，荷包也需要「乖乖」生錢。凱基銀行推出國內首張、「限量」的「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，限定凱基銀行「新戶」，透過Karry數位帳戶官網申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，新戶完成指定任務，還可獲得臺幣活儲5萬元（含）最高3%優利。

請繼續往下閱讀...

凱基銀行的Karry數位帳戶，提供跨提轉30次免手續費、台股下單、基金申購及股票抽籤等手續費優惠。此次慶祝「凱基Karry荷包乖乖金融卡」上市，即日起至3月30日止，不論新舊戶完成指定任務，即可獲新臺幣最高300萬元（含）1.98%的臺幣活儲優利，及最高10萬美元（含） 5%的高利活存優惠。此外，完成Karry數位帳戶任務，前往凱基銀行各分行出示行動銀行APP的完成任務畫面，就有機會領取包括「Karry荷包乖乖餅乾包」、「荷包乖乖御守」、「荷包乖乖杯袋」等限量開運小物。

凱基銀行表示，農曆春節將近，凱基銀行特別與松山霞海城隍廟合作，持有「凱基Karry荷包乖乖金融卡」的客戶完成指定任務，就有機會獲得由松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」轉入Karry數位帳戶，讓客戶財運亨通、福氣滿滿。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法