看懂金價漲破5千美元的五個原因 避險資產地位「固若金湯 」

黃金價格首次突破每盎司5000美元大關，上漲超過2%，達到每盎司5093美元左右，上漲動能蔓延至其他貴金屬市場。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格首次突破每盎司5000美元大關，標誌著持續數月、近幾週加速上漲的金價進入一個關鍵階段。金價上漲超過2%，達到每盎司5093美元左右，這股上漲動能蔓延至其他貴金屬市場，進一步鞏固黃金作為全球市場在壓力時期首選避險資產的地位。

此次金價上漲的規模和速度反映政治風險、貨幣疲軟，以及全球債務危機日益加劇等因素的共同作用。這些因素共同重塑投資者的行為，並將黃金價格推向年初幾乎無人預料的水平。以下是黃金價格創紀錄上漲背後的五個原因。

1. 拋售貨幣和主權債券

隨著投資人拋售政府公債和紙幣，黃金需求走強。上週日本債券市場的拋售潮凸顯市場對激進財政支出，和不斷攀升的債務負擔日益增長的擔憂。黃金受惠於此趨勢，今年迄今已上漲超過17%，創下自1979年以來最佳年度表現。

這種輪動反映交易員所說的貶值交易。人們對法定貨幣的信心減弱，促使資本流向被視為價值儲存手段的資產，而不是以債務為支撐的承諾。

2. 美元走軟進一步助推上漲行情

美元走軟推高黃金價格。備受關注的美元指數在六個交易日內下跌近2%，使得美國以外的買家購買黃金的成本降低。市場猜測華府可能支持日本提振日圓的舉措，加劇貨幣政策的不確定性，並進一步提振了黃金需求。

圍繞美國聯準會獨立性的擔憂再次浮現，投資者對任何可能影響貨幣政策的政治訊號都更加敏感。

3. 政治風險重回中心舞台

一系列地緣政治衝突事件令市場動盪不安。川普政府近期的一系列舉措加劇不確定性，包括再次攻擊聯準會、威脅入侵格陵蘭島，以及對委內瑞拉進行軍事干預。上週末，川普總統警告稱，如果加拿大與中國達成貿易協議，美國將對加拿大出口商品加徵100%的關稅，此舉進一步加劇了主要經濟體之間的緊張關係。

美國國內政治風險加劇了人們的焦慮。參議院民主黨領袖舒默威脅稱，除非取消對國土安全部的撥款，否則他將阻止一項重大支出方案的通過，這增加了政府部分停擺的可能性。

4. 債務擔憂和通膨對沖

已開發經濟體不斷膨脹的公共債務已成為黃金價格上漲的核心支柱。長期投資者越來越認為，通貨膨脹是各國政府應對債務負擔最有可能採取的手段。購買黃金的目的是為了保值增值，而非追逐短期價格上漲。

這種結構性需求降低了價格對短期回檔的敏感度，使得價格能夠在阻力有限的情況下緩慢上漲。

5. 降息預期提振非收益資產

在川普表示已完成對下一任聯準會主席候選人的面試並已選定人選後，市場關注的焦點轉向聯準會領導層的前景。市場預期聯準會將任命一位立場更為鴿派的新主席，這增強市場對聯準會在已三次降息後進一步降息的預期。

較低的利率降低了持有黃金等無收益資產的機會成本，使得黃金相對於現金和債券更具吸引力。

白銀價格飆升至每盎司100美元以上的歷史新高，凸顯貴金屬價格上漲的廣泛性，這得益於從上海到伊斯坦堡的強勁零售需求。

