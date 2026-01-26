馬年添財氣 銀行致贈發財小物力助客戶「財運暢旺」

安泰銀行今年準備了「金馬納福紀念幣」，傳遞對新的一年財運亨通、事事順遂的美好祝願。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆新年即將到來，多數民眾都希望在馬年之初求個好彩頭，各家銀行抓準客戶心理，近期紛紛推出發財水、發財米、發財金，甚至可以旺財的紀念幣等新春開運小物，多數銀行鎖定財管客戶贈送，祝福客戶財運一路暢旺，有些銀行則是來行辦理業務即贈。

凱基銀行今年以「躍馬迎春」為主題，推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用臺灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。

為迎接丙午馬年的到來，安泰銀行春節期間推出兩款限定迎春禮，分別為象徵馬年平安興旺的「馬上旺安財貼」，及以駿馬奔馳為設計概念，象徵財運躍升的「金馬納福紀念幣」。安泰銀行表示，「馬上旺安財貼」可張貼於商店收銀區、居家或辦公室的財位處，寓意金銀財富匯聚、福氣綿延不散；「金馬納福紀念幣」則以新春祝賀為核心意象，傳遞對新的一年財運亨通、事事順遂的美好祝願。2項開運小物都已開始贈送，安泰銀表示，致贈對項不限財管客戶，但須於親至分行辦理業務。

凱基銀行推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺。（業者提供）

民營銀行龍頭中國信託銀行，不同於多數銀行在農曆年前發放，該行準備的發財水開運小物，將在農曆新春開工首日（2月23日）贈送。中信銀行將準備8萬8,888份象徵吉祥開運的「發財金」、「發財水」、「發財米」及防詐宣導小禮，餽贈來行的財富管理客戶。

公股龍頭兆豐銀行延續年節傳統，向該行客戶傳遞新春祝福，今年規劃多款春節限定好禮，包括8萬瓶「駿馬納財」發財水、5萬包「馬上發財」發財米，2月起陸續於全台各分行限量贈送。

