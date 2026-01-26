黃金行情才剛開始！羅伯特清崎重申2.7萬美元目標價

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）重申其對黃金後市的樂觀看法，預期未來金價有望上看每盎司2.7萬美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普重塑國際關係，以及投資人拋售主權債券與貨幣影響，避險資金湧入貴金屬，現貨金價24日首度突破每盎司5000美元（約新台幣15.6萬元）大關，改寫歷史新高。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（26日）稍早在社交平台X發文重申其對黃金後市的樂觀看法，預期未來金價有望上看每盎司2.7萬美元。

羅伯特清崎發文一出，引發網友討論，有網友稱「黃金的表現超出了人們的預期。」、「我希望這個夢想能夠成真。」、「黃金價格大幅上漲。這顯示強勁的長期需求和不確定性正促使人們轉向安全資產。」、「黃金的未來一片光明！」、「把它送到火星！」等。

但也有網友對羅伯特清崎說法不以為意，稱「這簡直就是『比特幣突破百萬的翻版』。」、「反向訊號，賣出時機已到。」、「炒泡沫」、「你在開玩笑吧，夥計」等。

