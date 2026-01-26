沒有財力證明也可貸！LINE Bank「財力評估模型」讓AI算你可貸多少

LINE Bank信貸推出財力評估模型，以AI大數據模型推估還款能力，力挺百工百業過好年。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將至，又到了資金需求高峰期，考量不少勞工族群因工作繁忙，無暇準備財力證明，甚至有些領現客群、創業一族，無法如同受薪階級提供薪資轉帳等財力資料，因此難以申請信用貸款。為了助力百工百業申請貸款，LINE Bank今年起，推出「財力評估模型」機制，針對有收入但不便提出財力證明的族群，以AI大數據模型推估還款能力，簡化申辦手續，加速申貸流程。

LINE Bank指出，傳統的信用貸款申請模式，必須至分行申辦，特別是餐飲旅宿、門市、業務、外送物流等服務人員，過年往往是業務最繁忙、抽不開身的時間點，親自申貸不僅得抽空跑銀行、與專員面談，更需繁瑣地準備財力證明，讓取得資金變得很有壓力。

有些銀行雖提供「線上申請」申請程序，仍需配合人員上班時間進行人工審核，導致申貸者在分行打烊、急需用錢時，還得苦等審核通知。LINE Bank先前已提供「全天候24小時自動化申貸審核簽約撥款」機制，協助民眾從申請、徵信、核貸到撥款在App內快速自主完成，無論是凌晨或深夜，從申請到資金入帳，最快僅需7分鐘。

根據LINE Bank觀察，常有資金需求卻又因工作忙碌無法至銀行申辦貸款的族群，包括排班制的餐飲旅宿、門市服務員；外勤時間長的汽車銷售、房仲業務員；路上奔波時間極長的外送員、物流司機及工作繁忙藍領白領上班族。都可透過該行的「全天候24小時自動化申貸審核簽約撥款」機制申貸，針對餐飲旅宿、門市、業務、外送物流等服務人員，只要往來信用無異常，通常可獲核50萬元的高額度。

根據LINE Bank試算，借款10年期，以年息3.08%、每年12個月為計算基準，若借款10萬元，月付金969元；借款50萬元則每月最低還款金額為4847元。

