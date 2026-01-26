霍諾德徒手攀台北101 立委肯定賈永婕、財政部零出資即達行銷台灣效果

美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨日完成徒手攀爬台北101的驚人挑戰，成功讓台北101成為全球焦點。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨日以1個半小時完成徒手攀爬台北101的驚人挑戰，活動全程在Netflix直播，成功讓台北101成為全球焦點，而財政部與台北101均未出資，即達成全球行銷效果。

民進黨立委李坤城今（26）日在立法院財委會質詢時肯定，台北101董事長賈永婕將101周圍的旗幟全部更換為中華民國國旗，Netflix無論從哪個角度拍攝，都能完整呈現，這是一種大膽而有效的行銷台灣方式，可大幅提升台灣整體形象，值得肯定。

請繼續往下閱讀...

李坤城進一步詢問財政部長莊翠雲，Alex Honnold攀爬台北101活動是否有提前告知財政部？台北101或財政部是否提供經費或贊助？

莊翠雲表示，台北101依公司治理決定此事，並無需提報財政部，財政部也尊重其決策。此次活動中，台北101僅提供場地並協助相關協調與宣傳，與財政部一樣均為零出資。

李坤城說，在政府零出資、沒有出一毛錢的情況下，可以讓全世界看到台灣國旗飄揚，成功行銷台灣值得肯定，也值得政府各部門效法。

