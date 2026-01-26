不是特斯拉！車主最愛5款電動車揭曉 第1名竟是「它」

特斯拉只排第2！車主最愛的5款電動車揭曉 第1名竟是Rivian R1T。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如今，無論走到哪裡，都能看到電動車的身影，但許多購車者仍然對擁有電動車有所顧慮，即使是一些電動車的現有車主，在考慮是否購買第二輛時也猶豫不決，因為續航里程、充電基礎設施有限以及車輛初始價格等都是潛在的缺點，不過，《消費者報告》針對現有車主進行調查，BMW i5、Model Y入榜最愛前5大車款，而Rivian R1T則以高達91分的滿意度奪冠。

《BGR》報導，《消費者報告》是尋找這類車輛的好參考，因為它透過會員分享的體驗，提供了關於電動車長期使用情況的見解，除了道路測試和整體評分外，它還提供車主滿意度預測評分，這對於那些正在尋找適合自身駕駛需求的電動車的人來說非常有用。

請繼續往下閱讀...

而《消費者報告》最近深入調查了現有車主願意再次購買哪些電動車，以下5款車是滿意度最高的前5大。

1、Rivian R1T

Rivian R1T 的表現有些令人費解，《消費者報告》給予的整體評分僅為59分（滿分 100 分）。然而，它深受車主喜愛，《消費者報告》預測其車主滿意度高達91分。

就車主滿意度而言，Rivian R1T 及其豐富的功能似乎遠遠超過了可能出現的任何可靠性問題。車主評分中，駕駛體驗和舒適性均獲得了92分。畢竟，根據《消費者報告》，它是最受歡迎的電動皮卡，基本款配備雙馬達全輪驅動系統，可提供 533 匹馬力，預計續航里程為 270 英里（約 435 公里）。

2、特斯拉 Model Y

特斯拉Model Y在2026年進行了更新，消費者報告對這款車的整體評價很高。特斯拉為其配備了許多主動安全和碰撞預防功能，包括車道偏離輔助和前方碰撞預警。 Model Y甚至可以利用軟體和外部攝影機來預防事故的發生。消費者報告給2025款Model Y的駕駛體驗打出了95分，這大大提升了車主的滿意度。

《消費者報告》對特斯拉Model Y的車主滿意度預測評分為82分，顯示其所有功能都符合駕駛者的預期。

3、BMW i5

BMW為其中型豪華轎車注入了電動元素，推出了i5車型。該車型提供多種配置，每款都配備了豐富的科技和設計功能。基於車輛的加速性能、舒適性、靜謐的座艙環境以及295英里的高速公路續航里程，《消費者報告》給予BMW i5 93分的道路測試評分和85分的綜合評分。

雖然《消費者報告》對M60給予了高度評價，稱其為測試過的最佳車型之一。不過，車主們似乎對所有BMWi5車型情有獨鍾。它的車主滿意度預測分數高達81，而BMW連續三年被《消費者報告》評為最佳豪華品牌，更增添了i5的魅力。

4、凱迪拉克 Optiq

凱迪拉克Optiq是1款豪華電動SUV，擁有440馬力，預計續航里程為317英里。它是凱迪拉克旗下最小的電動SUV，其平順的駕乘體驗、高檔的內裝、迅捷的加速性能以及單踏板駕駛功能，都是Optiq備受青睞的原因。 《消費者報告》給它的總體評分是66分，但在車主滿意度預測方面，凱迪拉克Optiq的得分更高，達到了80分。

5、現代 Ioniq 6

根據《消費者報告》，現代 Ioniq 6 不僅是最受歡迎的電動車之一，也是5 萬美元以下最佳電動車之一。這個價格能買到一輛性價比很高的車，基本款就具備 342 英里的續航里程、高達 240 匹馬力的動力以及超快充電功能。此外，《消費者報告》還給予 Ioniq 6 五星級安全評級，認為它是目前道路上最安全的電動車之一。

車主滿意度評分受多種因素影響，雖然現代Ioniq 6的預測車主滿意度評分僅為77分，但《消費者報告》的道路測試也顯示其擁有許多亮點。加速性能、操控性、快速直流公共充電以及靜謐的座艙環境只是其中的一部分。此外，現代將Ioniq 6定位為一款適合所有人的車款。

