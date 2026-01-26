花蓮旅遊1400元包牌大樂透8連碰 台北單身男中6.92億

台彩表示，去年11月14日在花蓮開出的大樂透頭獎6.9億元，中獎人是年約40歲的單身上班族。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年11月14日在花蓮市「積財庫彩券行」開出的大樂透頭獎6.9億元，中獎人是台北40歲出頭的單身上班族，他因當時花蓮有災情，決定去貢獻一下經濟，因此開車跟朋友去花蓮玩幾天，買了伴手禮後身上還剩2千元，決定買彩券把錢花光，聽了彩券行老闆推薦花了1400元包牌大樂透8連碰，結果對中頭獎1注、3獎12注、5獎15注，共抱走獎金6.92億元，他大方捐款5千萬元，強調「存好心、做善事、善的循環」。

台灣彩券公司總經理謝志宏表示，中獎人為單身男性，年齡約40出頭，「看起來很陽光」，他是台北人，也在台北上班，因年假很多休不完，當時花蓮有水災，想去貢獻一下花蓮經濟，因此開車跟朋友去花蓮玩了幾天，買伴手禮後身上剩下2千元，他想把錢花光，當時經過3家彩券行，選一家人最多的去排隊，跟彩券行老闆說要花完2千元，老闆推薦買8連碰1400元，朋友也花350元買7連碰。

請繼續往下閱讀...

中獎人第二天去別的地方玩，用台彩App對獎時因獎金超過5萬元無法顯示中獎金額，他以為App壞掉，去官網對獎才知道中了頭獎，但他並沒有向朋友透露中獎訊息，而買7連碰的朋友則沒有中獎。中獎人認為，他會中大獎是因為「存好心、做善事、善的循環」，他平常有小額捐款，這次出於善心把身上的錢花掉，就中了頭獎。

謝志宏轉述，中獎人得知中獎後心情很亢奮，上班出了狀況被老闆念，他想說有頭獎所以默默撐著，他用玻璃保鮮盒將中獎彩券保管起來，那個禮拜瘦了2公斤，因為太興奮晚上睡不著。中獎人大概兩週後現身領獎，同時大方捐款5千萬，指定3單位各600萬，包括弘道老人福利基金會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會、基督教芥菜種會，其餘由中國信託慈善基金會統一運用，也包了100萬給彩券行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法