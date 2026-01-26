房價下跌訊號浮現 信義房價指數全國年跌3.66％

新竹縣市2025年第四季每坪均價直接跌破4字頭。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價下跌訊號明確。根據最新發布的信義房價指數，2025年第四季、全台季跌幅達3.25%，而六都加新竹縣市，僅高雄市季漲0.95%，其它都會區則呈現下跌、又以台南市跌幅最深、季跌5.08%。

對比去年同期，全台年跌幅約3.66%，七大都會區中，除桃園市年漲0.59%外、其它全數呈現下跌，又以台南市跌幅最深、年跌約12.99%，跌幅第二深則是新竹縣市、年跌約8.52%，此外，高雄市年跌幅7.33%、台中市年跌幅6.79%，也是年跌幅超過5%的都會區。

台南市年跌幅12.99% 七都跌最慘

進一步觀察各都會區標準房價變化，七大都會區除桃園市外，每坪單價最高點幾乎都是落在2024年第四季，以新竹縣市來說，2024年第四季每坪平均單價約42.47萬元，2025年第四季則每坪下跌至38.86萬元，直接跌破4字頭。而台中市、台南市以及高雄市等都會區，歷經1年時間，每坪均價至少跌掉2萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從全台及主要都會區的房價趨勢來看，都是從2024年第四季之後開始修正，甚至直接出現翻轉走向，主要原因當然與央行在第三季底宣布第七波選擇性信用管制，讓原本就在限貸壓力的市場直接資金斷炊，再加上去年受到川普在解放日的關稅議題震撼彈，衍生投資環境的不確定性，及高科技被迫分散布局的議題，致使原本利多集中且供不應求的新竹跌價幅度最深，相對來說，傳統工業基底穩固，且受惠於基建、物流持續加碼，以及人口移入的桃園，房價走勢穩定。

