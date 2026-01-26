自由電子報
焦點股》事欣科：SpaceX效益強勁 帶量大漲

2026/01/26 11:16

事欣科預期，公司2026年營運表現可望再登上另一個門檻。（事欣科提供）事欣科預期，公司2026年營運表現可望再登上另一個門檻。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於美國低軌衛星大廠SpaceX計畫透過IPO（公開發行）擴大營運，台灣供應鏈雨露均霑，其中，工業電腦廠事欣科（4916）機電整合實力備受看好，加上管理層對於今年展望持正向看法，帶動今日盤中股價一度大漲逾9%，截至上午10時45分暫報70.3元，漲幅8.49%，成交量2.49萬張。

回顧事欣科2025年12月營收4.03億元，月增13.7%、年增37.3%，創下最近69個月以來新高，主要是來自航太及國防工業訂單出貨維持高檔，加上博弈客戶急單挹注，推升第四季營收為10.87億元，改寫同期新高紀錄。

整體來看，事欣科去年營收累計為36.05億元、年增0.89%，為最近6年最佳表現。法人表示，事欣科受惠客戶拉貨力道維持高檔、美國製造加大產業供應鏈在美投資力道，可望拉升需求，事欣科後續營收維持月增趨勢不變，預期2026年營運表現可望再登上另一個門檻。

