布局亞洲、深耕數位 星展銀行以「信任」迎戰AI金融時代

〔財經頻道／綜合報導〕高利率環境尚未完全退場、地緣政治風險持續升溫，加上AI快速改變金融服務型態的背景下，全球銀行業正面臨結構性轉折；資金流動與財富管理需求日趨分眾，同時數位詐騙與資安風險升高，使「效率」與「信任」成為金融機構競逐市場的關鍵。

區域網絡+數位轉型 打造外商銀行差異化優勢

如此市場環境中，也讓外商銀行與本土銀行的差異化策略愈發明顯，星展銀行（台灣）總經理黃思翰特別為我們盤點了外商銀行的兩大優勢。他認為，外商銀行台灣與本土銀行最大的差異，在於集團在布局網絡上的策略，外商銀行海外據點更多、資源整合能力更強，相對著重耕耘台灣客戶的本土銀行更具國際優勢；而星展銀行來自新加坡，長期深耕東南亞市場，並以此為核心向整個亞洲拓展，逐步建構兼具區域深度與國際廣度的金融版圖。

此外，星展也是亞洲最早啟動全面數位轉型的銀行之一。轉型不僅止於前端服務，而是橫跨後端主機、伺服器架構到交易流程的全面優化，持續簡化作業、提升效率，進而帶給客戶更直覺、流暢的金融體驗。面對新科技快速推進，星展在組織也一起跟著數位轉型，不分資歷、年紀，都跟上腳步。

AI時代下的金融新考驗 「信任」成為銀行最重要的無形資產

隨著AI技術快速演進，詐騙手法也不斷翻新，「信任」在金融體系中的角色愈發關鍵，一家銀行是否值得信任，則往往可從從財務狀況、風險管理和數位服務三大指標去進行評斷。

黃思翰指出，星展自2009年起，已連續17年獲得國際權威金融雜誌《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」，市值方面更名列全球銀行前25大，信用評等亦為亞洲金融機構之冠。他也分享，曾有調查指出，對新加坡人來說，星展比新加坡政府更值得信任，因此銀行做為高信任機構，更應該有所作為，近年詐騙案件已成為社會最大治安挑戰，銀行作為信任機構，肩負著更重要的角色。

AI不是炫技，而是讓客戶「有感」 聚焦財富管理與數位匯款兩大核心

談及AI應用，黃思翰則強調「AI只是工具，關鍵在於是否讓客戶真正有感」。目前星展聚焦兩大方向：一是財富管理，二是數位匯款流程的優化。透過科技導入，讓理財服務更貼近不同資產階層，並持續簡化跨境與外匯交易流程。

首先在財富管理布局上，星展於去年十月，推出「星展頂級私人客戶」服務，完成在台財管版圖的最高端布局，鎖定資產總額達1億元以上的頂級客群；另一方面也鎖定新興富裕階層，藉由數位工具降低理財門檻、提升使用便利性，讓更多消費者能享有專業且高品質的金融服務。而針對外匯交易流程，黃思翰則援引自身經驗，他觀察到，台灣外匯交易流程相對繁瑣，民眾仍偏好臨櫃辦理，與海外市場高度數位化形成對比，這也成為星展加速在台開發相關功能的重要契機。

留住人才靠的是成長空間 完整培育制度打造長期職涯發展

黃思翰大學主修資訊工程，早年便已預見科技將深度改變金融產業，因此選擇從技術端切入銀行業。歷經與花旗合併的過程，他更加體認到，隨著消費者數位能力提升，銀行系統的穩定度、安全性與韌性，已成為競爭關鍵。

談到公司在培育制度上的規劃，黃思翰則強調，自己從畢業就加入星展，至今已經超過20年，關鍵即在於公司持續提供學習與成長機會。他表示，星展相當重視員工培育，從第一線的執行面、進階到領導階層，每一階段需要的思維及面對的挑戰都有很大的不同，公司除了提供全面且清晰的培訓架構與職涯規劃，也並透過職務輪調制度，協助員工跨域學習、發掘潛能。

成長型思維迎戰變局 看好台灣金融業邁向國際舞台

黃思翰強調，在快速變動的金融環境中，唯有保持開放、積極、勇於嘗試並樂於回饋的「成長型思維」，才能持續創造團隊與個人的競爭力。他也看好台灣市場在財富累積速度、法規調適彈性及AI硬體供應鏈上的優勢，期待台灣金融業與金融人才持續國際化，在全球金融版圖中占有一席之地。

