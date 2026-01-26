IMF稱台灣美元曝險達45倍 楊金龍駁：實際僅20倍「很easy、不緊張」

MF稱台灣美元曝險達45倍，楊金龍駁，實際僅20倍「很easy、不緊張」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕國際貨幣基金（IMF）日前在《全球金融穩定報告》中指出，台灣美元計價資產高達3兆美元，約為台灣每月外匯市場交易量的45倍，遠高於南韓的25倍、日本的20倍，引發外界關注台灣的匯率風險。對此，中央銀行總裁楊金龍今（26）日在立法院財政委員會備詢時表示，IMF對台灣情況「有所誤解」。依據央行估算，台灣美元曝險部位約為每月匯市交易量的20倍左右，與日本相近，並非IMF所稱的45倍，「我們覺得很easy，不會非常緊張」。

國民黨立委賴士葆質詢指出，IMF報告點名台灣美元曝險偏高，詢問央行是否感到壓力。楊金龍回應，IMF對台灣實際情況不是很了解，相關數據「參考就好」，央行評估風險仍在可控範圍內，因此也沒有特別對外澄清。

此外，近期國際金價飆漲，賴士葆關切在全球對美元信心動搖、各國央行積極買進黃金的氛圍下，台灣央行近半年是否有增持黃金。楊金龍則明確表示「沒有」。他指出，這波金價上揚主要是民間買盤推動，實際增持黃金的央行只有5國，包括俄羅斯、中國、印度、土耳其與波蘭；韓國、日本及歐洲主要央行並未跟進。

