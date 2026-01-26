碩禾旗下禾迅綠電1月27日登錄興櫃，跨國布局綠能、儲能新商機。左四為董事長黃文瑞，左三為總經理汪采樺。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能導電漿廠碩禾（3691）旗下「禾迅綠電」（7897）今日宣布1月27日正式登錄興櫃掛牌。碩禾表示，禾迅綠電專注於大型再生能源電廠的申請設立、專案開發、系統設計、工程建置（EPC）及長期運維管理，接下來將跨國布局綠能、儲能新商機。

禾迅綠電早期即進入日本再生能源市場，成功完成多座地面型太陽能電站之開發與建置，包括福島17MW、千葉2.34MW及和歌山3.6MW等專案，部分電站採長期持有模式，建立穩定且可預期售電現金流，部分也於適當時點出售、實現資本利得。

近年來禾迅綠電則積極拓展菲律賓再生能源市場，並與國際能源集團合作，推動Cavite 22MW及Taysan 60MW等大型專案，其中Taysan專案為台灣企業於菲律賓首件取得《綠色能源拍賣計畫（GEAP）》資格，並以獨資方式主導之大型再生能源專案，成功將台灣的綠能技術輸出海外。

禾迅綠電表示，目前正審慎評估結合儲能應用與多元電力交易機制，提升專案整體價值與營運彈性，逐步打造一個能因應 AI世代電力需求、具備規模化與國際競爭力的跨國再生能源開發與資產管理平台。

