高雄「棧五」、「棧六」重生啟用 成為亞灣智慧科技新基地

〔記者葛祐豪／高雄報導〕從老倉庫到新科技，高市府今（26日）宣布，高雄港蓬萊商港區兩座歷史倉庫棧「棧五」、「棧六」已完成整修啟用，「棧五」由電子大廠和碩進駐，「棧六」待招商後立即啟用，未來將成為亞灣智慧科技新基地。

高雄港蓬萊商港區倉庫歷史，可追溯至日治時期，當時棧五、棧六為砂糖專用倉庫，戰後重建為鋼筋混凝土結構，見證台灣經濟起飛；隨著港區轉型，倉庫一度閒置多年。

因應行政院「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，高市府積極推動港區老舊倉庫升級，打造智慧科技產業進駐基地，此次棧五、棧六倉庫整修，以「保留原貌、轉化新生」為理念，成為市府推動港區再生的重要成果。

工務局新工處表示，整建設計採工業風與現代風融合，保留原有鋼架與結構，並加入現代化內裝，讓歷史倉庫具備智慧科技產業辦公需求。另為配合2050淨零政策，建築採落地窗增加自然採光，搭配節能系統，營造明亮、開放又低碳的工作空間。

新工處說明，棧五庫已由電子大廠和碩集團率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」；棧六庫也完成整建，預計待招商後立即啟用，目標打造亞灣成為國際級智慧科技中心。

市府指出，棧五、棧六的活化，象徵高雄港區轉型的重要里程碑，加上先前完成的棧貳庫、大港倉與香蕉碼頭活化工程，高雄正以融合歷史與創新的方式推動城市更新，盼未來能吸引更多企業與創新資源進駐。

