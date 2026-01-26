自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高雄「棧五」、「棧六」重生啟用 成為亞灣智慧科技新基地

2026/01/26 11:28

高雄港蓬萊商港區兩座歷史倉庫「棧五」與「棧六」完成整修。（新工處提供）高雄港蓬萊商港區兩座歷史倉庫「棧五」與「棧六」完成整修。（新工處提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕從老倉庫到新科技，高市府今（26日）宣布，高雄港蓬萊商港區兩座歷史倉庫棧「棧五」、「棧六」已完成整修啟用，「棧五」由電子大廠和碩進駐，「棧六」待招商後立即啟用，未來將成為亞灣智慧科技新基地。

高雄港蓬萊商港區倉庫歷史，可追溯至日治時期，當時棧五、棧六為砂糖專用倉庫，戰後重建為鋼筋混凝土結構，見證台灣經濟起飛；隨著港區轉型，倉庫一度閒置多年。

因應行政院「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，高市府積極推動港區老舊倉庫升級，打造智慧科技產業進駐基地，此次棧五、棧六倉庫整修，以「保留原貌、轉化新生」為理念，成為市府推動港區再生的重要成果。

工務局新工處表示，整建設計採工業風與現代風融合，保留原有鋼架與結構，並加入現代化內裝，讓歷史倉庫具備智慧科技產業辦公需求。另為配合2050淨零政策，建築採落地窗增加自然採光，搭配節能系統，營造明亮、開放又低碳的工作空間。

棧五庫由電子大廠和碩率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」。（新工處提供）棧五庫由電子大廠和碩率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」。（新工處提供）

新工處說明，棧五庫已由電子大廠和碩集團率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」；棧六庫也完成整建，預計待招商後立即啟用，目標打造亞灣成為國際級智慧科技中心。

市府指出，棧五、棧六的活化，象徵高雄港區轉型的重要里程碑，加上先前完成的棧貳庫、大港倉與香蕉碼頭活化工程，高雄正以融合歷史與創新的方式推動城市更新，盼未來能吸引更多企業與創新資源進駐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財