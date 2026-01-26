幸運到爆！超商花23元買泡麵中統一發票1000萬元大獎

財政部最新一期2025年11~12月統一發票開獎，7-ELEVEN共開出3張1000萬元特別獎，其中1位超級幸運兒在台中市南屯區的7-ELEVEN 精福門市，花23元購買泡麵就中了1000萬元大獎。（7-ELEVEN提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部最新一期2025年11~12月統一發票開獎，7-ELEVEN共開出3張1000萬元特別獎，其中1位超級幸運兒在台中市南屯區的7-ELEVEN 精福門市，花23元購買泡麵就中了1000萬元大獎。

另2位消費者獲得千萬大獎！1人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當；1人在桃園市觀音區的7-ELEVEN大益門市花49元購買茶葉蛋等鮮食，也幸運中了統一發票1000萬元大獎。

2位獲得200萬特獎的消費者，1人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市花116元購買飲品、菠蘿麵包；1人在台北市大安區的7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。

3位雲端發票專屬獎100萬得主！1人在新北市中和區的7-ELEVEN聖武門市花35元購買甜點；1人在高雄市路竹區的7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品、民生用品；1人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN宜莊門市購買商品後花費1元加購購物袋。

7-ELEVEN表示，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋，便利好超值！

7-ELEVEN提醒，2025年9~10月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中還有一張100萬（雲端）中獎發票的幸運兒尚未領取。

提醒未兌獎的民眾，在115年3月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

