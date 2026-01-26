焦點股》記憶體行情火熱 旺宏、華邦電衝漲停

記憶體行情火熱，旺宏、華邦電衝漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體價格持續看漲，激勵解除處置的南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）及明天將出關的華邦電（2344）今續價量俱揚，南亞科盤中並奔達新高價，旺宏、華邦電則飆漲停。

南亞科於23日結束處置出關，有外資法人給予南亞科「賣出」投資評等，認為2026年DDR4價格成長速度將明顯低於DDR5，DDR5為AI推論與訓練伺服器主流記憶體，南亞科DDR5占產品比重僅約10％，預期整體單位售價動能2026年將逐漸轉弱。但南亞科不畏法人看空，今股價以279.5元開出，盤中最高達290新高價，上漲逾6%，逐漸向多頭派法人3字頭目標價靠攏，截至10點47分，成交量超過7萬張。

被外資及本土法人調升目標價140元、170元的華邦電，明日將出關，今以107元開盤，截至10點49分，股價最高達113元，上漲10元，成交量4.15萬張；外資認為華邦電短期內DRAM獲利能力顯著，中期具備快閃FLASH記憶體的成長前景，預期在價格上漲與產品組合優化的帶動下，今年每股盈餘將大幅跳升至10.38元，維持增持投資評等。

旺宏今日出關，明天將召開法說會，今股價表現強勢，盤中飆漲停達76.2元，上漲達6.9元，截至10點42分，成交量近20萬張，漲停委買量達4.27萬張。旺宏2025年第四季營收約季減逾5%，受惠NOR Flash漲價，年增超過30%，由於11月已單月小賺，第四季可望比預期為佳，今年營運也大有機會轉為獲利，帶動股價持續上揚。

